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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Дед Мороз ждет всех желающих

Появилась дата приезда поезда Деда Мороза в Новосибирск

7 ноября 2023, 13:20
Фото: 1MI
Дед Мороз ждет всех желающих

Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 2 декабря

Новый год уже не за горами и многие с нетерпением ждут приезда Дедушки Мороза. Один из главных символов праздника начинает новогоднее турне.

Путешествие Деда Мороза из Великого Устюга продлится два месяца и начнется уже 11 ноября. За поездку доброго дедушки ответственна компания «РЖД».

«В городах с большой программой вас ждет праздник в течение всей стоянки Поезда, посещение передвижной резиденции Деда Мороза по билетам, свободное посещение вагона-лавки с фотокупе и ресторанов», — сообщили в компании.
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Кроме того, Дед Мороз прибудет с кукольным театром и покажет представление малышам. Юные зрители вместе с родителями смогут увидеть музыкальный спектакль «Волшебная книга».

В Новосибирск сказочный поезд прибудет 2 декабря. Всех горожан ждет праздничная программа, в которой может принять участие любой желающий.

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#Новосибирск#Праздник#РЖД#Дед Мороз#Поезд Деда Мороза#Александр Ляхов
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