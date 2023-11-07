Появилась дата приезда поезда Деда Мороза в Новосибирск

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Путешествие Деда Мороза из Великого Устюга продлится два месяца и начнется уже 11 ноября. За поездку доброго дедушки ответственна компания «РЖД».
«В городах с большой программой вас ждет праздник в течение всей стоянки Поезда, посещение передвижной резиденции Деда Мороза по билетам, свободное посещение вагона-лавки с фотокупе и ресторанов», — сообщили в компании.
Кроме того, Дед Мороз прибудет с кукольным театром и покажет представление малышам. Юные зрители вместе с родителями смогут увидеть музыкальный спектакль «Волшебная книга».
В Новосибирск сказочный поезд прибудет 2 декабря. Всех горожан ждет праздничная программа, в которой может принять участие любой желающий.