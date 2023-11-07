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Самолет покинет поле в декабре

Самолет «Уральских авиалиний» взлетит с новосибирского поля к Новому году

7 ноября 2023, 12:17
Фото: Telegram-канал компании «Уральские авиалинии»
Самолет покинет поле в декабре

Самолет, экстренно приземлившийся в новосибирском поле, взлетит к Новому году

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший в Убинском районе в середине сентября, покинет Новосибирскую область не раньше декабря. Причиной являются неблагоприятные погодные условия.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, в регионе все это время установилась крайне теплая погода и почва до сих пор не промерзла. Именно промерзание почвы необходимо для успешного взлета транспортного средства с пшеничного поля. Сейчас, несмотря на похолодание, погода не отвечает всем необходимым требованиям.

Для успешного взлета необходимо установление температуры на постоянной отметке в -15 градусов. Однако это возможно только во второй половине декабря. Возможны ли такие погодные условия, пока неизвестно.

Самолет, Airbus A320, совершил экстренную посадку на пшеничном поле возле деревни Каменка Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области 12 сентября. На борту находился 161 пассажир и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.

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#Новосибирск#Погода#Самолет#Экстренная посадка#Александр Ляхов#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском#Поле
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