Самолет «Уральских авиалиний» взлетит с новосибирского поля к Новому году

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, в регионе все это время установилась крайне теплая погода и почва до сих пор не промерзла. Именно промерзание почвы необходимо для успешного взлета транспортного средства с пшеничного поля. Сейчас, несмотря на похолодание, погода не отвечает всем необходимым требованиям.