Сербские музыканты получили паспорта граждан РФ на Сахалине в День народного единства

«Сахалинская область отмечена на федеральном уровне за укрепление содружества с нашей армией и мы награждаем тех, кто внес в это свой вклад. Эти люди трудятся в разных отраслях — в здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите, на государственной службе и в общественной деятельности, поддерживают наших защитников Родины и их близких. Все это очень ценно, ведь труд каждого человека складывается в общую копилку достижений. Хочу отметить, что эту работу поддерживает президент страны Владимир Путин. Он не раз отмечал успехи островного региона в решении самых значимых вопросов. И я рассчитываю, что мы продолжим сплоченно и добросовестно трудиться на благо области и земляков», — обратился к собравшимся Валерий Лимаренко.