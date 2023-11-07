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Год для аграриев Новосибирской области выдался тяжелым

«Случились все невзгоды»: в Новосибирской области недосчитались 1 млн тонн урожая

7 ноября 2023, 04:30
Фото: Midjourney
Год для аграриев Новосибирской области выдался тяжелым

Засуха привела к сокращению урожая в Новосибирской области

Из-за засухи в Новосибирской области в 2023 году собрали более чем на 1 млн тонн зерна меньше, чем в 2022 году. Возникли сложности и с заготовкой кормов для скота

Аграрии Новосибирской области по итогам осенней уборочной компании отчитались урожае в 2,36 млн тонн зерна, это более чем на 1 млн тонн меньше, чем собрано в прошлом году. Это связано с последствиями засухи, сообщил 7 ноября в ходе оперативного совещания в региональном правительстве министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

По словам главы профильного министерства, в июле в регионе из-за сильной жары на фоне отсутствия дождей был введен режим ЧС, в разной степени пострадали посевы в 20 из 30 районов области. Полностью посевы погибли на территории более 30 тыс. гектаров.

Аномальная погода в Новосибирской области стояла с весны 2023 года. В апреле и в мае было холодно и сухо, в июне пришла жара на 8 градусов выше средней климатической нормы.

«Наверное, все невзгоды, кроме июньских заморозков, случились. Поэтому, ожидать рекордных урожаев было сложно. Но я думаю, после сдачи всех отчетов и перерасчетов все-таки валовый объем 2020 года мы достигнем», — резюмировал губернатор Андрей Травников.
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