«Случились все невзгоды»: в Новосибирской области недосчитались 1 млн тонн урожая

Аграрии Новосибирской области по итогам осенней уборочной компании отчитались урожае в 2,36 млн тонн зерна, это более чем на 1 млн тонн меньше, чем собрано в прошлом году. Это связано с последствиями засухи, сообщил 7 ноября в ходе оперативного совещания в региональном правительстве министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.