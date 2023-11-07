Спецподразделение по преступлениям мигрантов создадут в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
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Updated Сегодня, 02:06
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин постановил создать специальные отделы для борьбы с преступлениями, совершаемыми мигрантами, в каждом регионе России. Такая мера будет принята и в Новосибирске. Проблема нелегальных действий иностранцев в городе стала очень актуальной. Официальная статистика указывает на увеличение числа преступлений, а также растет социальное напряжение.
Тема беспредела мигрантов в России была поднята Бастрыкиным в конце октября. На совещании он представил данные: в 2023 году было расследовано более 31 тысячи преступлений, совершенных иностранцами. Еще около 8,5 тысячи преступлений связаны с «новыми россиянами» — теми, кто получил гражданство менее 10 лет назад.
Бастрыкин подчеркнул, что поведение иностранцев вызывает социальное напряжение и приводит к усилению негативных настроений в обществе. Он считает, что нужно не только наказывать нарушителей конкретных преступлений, но также обратить внимание на профилактику.
После совещания Бастрыкин поручил создание межведомственных рабочих групп в каждом регионе России, которые будут заниматься расследованием преступлений, связанных с мигрантами. Члены этих групп будут тесно сотрудничать с местными властями и военкоматами. Бастрыкин подчеркнул, что военная служба является лучшим способом предотвращения преступлений.