Спецподразделение по преступлениям мигрантов создадут в Новосибирске

Тема беспредела мигрантов в России была поднята Бастрыкиным в конце октября. На совещании он представил данные: в 2023 году было расследовано более 31 тысячи преступлений, совершенных иностранцами. Еще около 8,5 тысячи преступлений связаны с «новыми россиянами» — теми, кто получил гражданство менее 10 лет назад.