atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:04

Published Сегодня, 02:04

Modified Сегодня, 02:06

Updated Сегодня, 02:06

Мигранты нарушают закон

Спецподразделение по преступлениям мигрантов создадут в Новосибирске

7 ноября 2023, 02:04
Фото: Midjourney
Мигранты нарушают закон
Александр Бастрыкин объявил о создании спецотделов при СК РФ для борьбы с преступлениями, совершаемыми мигрантами, в Новосибирске и других регионах.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин постановил создать специальные отделы для борьбы с преступлениями, совершаемыми мигрантами, в каждом регионе России. Такая мера будет принята и в Новосибирске. Проблема нелегальных действий иностранцев в городе стала очень актуальной. Официальная статистика указывает на увеличение числа преступлений, а также растет социальное напряжение.

Тема беспредела мигрантов в России была поднята Бастрыкиным в конце октября. На совещании он представил данные: в 2023 году было расследовано более 31 тысячи преступлений, совершенных иностранцами. Еще около 8,5 тысячи преступлений связаны с «новыми россиянами» — теми, кто получил гражданство менее 10 лет назад.

Бастрыкин подчеркнул, что поведение иностранцев вызывает социальное напряжение и приводит к усилению негативных настроений в обществе. Он считает, что нужно не только наказывать нарушителей конкретных преступлений, но также обратить внимание на профилактику.

После совещания Бастрыкин поручил создание межведомственных рабочих групп в каждом регионе России, которые будут заниматься расследованием преступлений, связанных с мигрантами. Члены этих групп будут тесно сотрудничать с местными властями и военкоматами. Бастрыкин подчеркнул, что военная служба является лучшим способом предотвращения преступлений.

«Служи или вали домой»: россияне поддерживают массовый призыв мигрантов на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
795 мигрантов выдворили из Новосибирской области — они нарушили законМВД назвало число фиктивных браков, которые заключали мигранты в НовосибирскеСтали известны районы Новосибирска, где живет больше всего мигрантовНелегальных мигрантов накрыли полицейские во время рейда на складе в НовосибирскеВ Новосибирскую область приехали более 9 тысяч мигрантов из Средней Азии
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мигранты#Закон#Эмилия Губарева#СК#СК РФ#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
Четвертый мост станет первой платной дорогой в Новосибирской области
Сегодня, 01:38
Кому принадлежат крупнейшие торговые сети в Новосибирске: называем имена и фамилии
Сегодня, 01:42
Дома на колесах продают в Новосибирске за 1,3 миллиона рублей
Сегодня, 01:19
Новосибирцы бросают машины, не доезжая до аэропорта
Вчера, 12:55
«Сибантрацит» всё: в ФНС подано заявление о ликвидации угольного гиганта
Вчера, 04:58
Где в Новосибирске опасно покупать жилье: антирейтинг долгостроев
Вчера, 08:49