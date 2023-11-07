Стало известно, откуда туристы едут в Новосибирск — выяснили в Минэкономразвития

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Министерство экономического развития региона назвало основные регионы, из которых туристы посещают Новосибирскую область. Это Кузбасс, Алтайский и Красноярский края, а также Томская и Омская области.
По результатам маркетинговых исследований было установлено, что средний возраст туристов из Новосибирска составляет 40 лет, а средний доход — 70 тысяч рублей в месяц. Половая структура туристов распределена следующим образом: 53% женщин и 47% мужчин.
Наиболее популярные цели путешествий в регион являются деловой и культурно-познавательный туризм, пишет РБК Новосибирск. Среди самых популярных туристических объектов можно выделить НОВАТ, Новосибирский зоопарк им. Шило, Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», аквапарк «Аквамир» и Новосибирский краеведческий музей.