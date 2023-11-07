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Минэконом назвало регионы, откуда туристы приезжают в Новосибирскую область

Стало известно, откуда туристы едут в Новосибирск — выяснили в Минэкономразвития

7 ноября 2023, 01:53
Фото: 1MI

Минэконом назвало регионы, откуда туристы приезжают в Новосибирскую область

В число регионов России, откуда туристы чаще всего едут в Новосибирскую область, вошли Кузбасс, Томская и Омская области.

Министерство экономического развития региона назвало основные регионы, из которых туристы посещают Новосибирскую область. Это Кузбасс, Алтайский и Красноярский края, а также Томская и Омская области.

По результатам маркетинговых исследований было установлено, что средний возраст туристов из Новосибирска составляет 40 лет, а средний доход — 70 тысяч рублей в месяц. Половая структура туристов распределена следующим образом: 53% женщин и 47% мужчин.

Наиболее популярные цели путешествий в регион являются деловой и культурно-познавательный туризм, пишет РБК Новосибирск. Среди самых популярных туристических объектов можно выделить НОВАТ, Новосибирский зоопарк им. Шило, Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния», аквапарк «Аквамир» и Новосибирский краеведческий музей.

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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Путешествие#Туристы#Эмилия Губарева
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