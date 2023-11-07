Стоимость проезда в метро Новосибирска может вырасти вдвое за 10 лет

Следующие два года 2020 и 2021 в декабре стоимость метро каждый год увеличивалась на 1 рубль. С декабря 2021 года она составляла 27 рублей. В то же время, это был период активной инфляции, в 2021 году в Новосибирской области она составила 7,9% и индексация проезда была ниже уровня инфляции.