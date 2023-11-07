Стоимость проезда в метро Новосибирска может вырасти вдвое за 10 лет

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В далеком 2013-м стоимость проезда в новосибирском метро выросла до 18 рублей. До этого проезд стоил 16 рублей. Необходимость повышения цены на 2 рубля была обоснована убытками метрополитена по итогам 2012 года на сумму 180 млн рублей, также у предприятия был долг по налогу на имущество.
Тариф 18 рублей продержался до февраля 2015 года, когда стоимость проезда выросла снова на 2 рубля и составила 20 рублей. По этому тарифу новосибирцы ездили без повышения более 4-х лет — до декабря 2018 года.
В конце 2018 года стоимость проезда составила 22 рубля. Но уже через год в связи со сложной «ковидной» обстановкой возникла новая необходимость повышения цен на проезд, и стоимость увеличилась до 25 рублей. При этом, затраты на перевозку одного пассажира в 2022 году составляли 25,91 рублей.
Наибольшее падение пассажиропотока в метро из-за ковида пришлось на 2020 год, когда за год пассажиропоток едва превысил 159 тысяч человек, что на 31% ниже количества пассажиров, воспользовавшихся метро в 2019 году. На время ограничений из-за ковида в метро вводили вариантный график движения поездов на Ленинской линии, время ожидания поезда стало на 1 минуту больше. С отменой ограничений метро вернулось в обычный график работы.
Как сообщают в пресс-службе Новосибирского метрополитена «Тариф за последние годы повышался нерегулярно, несмотря на ежегодную инфляцию, и в размерах, не соответствующих потребностям для поддержания нормальной эксплуатации предприятия».
Следующие два года 2020 и 2021 в декабре стоимость метро каждый год увеличивалась на 1 рубль. С декабря 2021 года она составляла 27 рублей. В то же время, это был период активной инфляции, в 2021 году в Новосибирской области она составила 7,9% и индексация проезда была ниже уровня инфляции.
Новосибирский метрополитен в декабре 2022 года представил в Департамент по тарифам обоснование повышения стоимости проезда до 35 рублей. Тем не менее, стоимость была увеличена только на 3 рубля и до сих пор составляет 30 рублей.
По данным, представленным пресс-службой метрополитена, рост стоимости проезда до 38 рублей в следующем году даст предприятию возможность провести капитальный и текущий ремонт вагонов, тяговых электродвигателей и колесных пар, эскалаторных станций, а также произвести замену рельсов и элементов верхнего строения пути.
Судьба станции «Спортивная» и дата ее открытия также зависят от средств, которыми располагает метрополитен, говорится в обосновании предложения роста тарифа. Рост стоимости проезда на 8 рублей позволит, в том числе, в 2024 году произвести ввод в эксплуатацию и начать обслуживание станции «Спортивная».
Метрополитены других городов могут рассчитывать на дотации, например, в Санкт-Петербурге из бюджета города выплачивается компенсация разницы между действующим и необходимым тарифом. Новосибирский метрополитен рассчитывает только на собственные средства.
В мэрии Новосибирска отметили, что решение о росте тарифа на проезд в метро еще не принято, полученная от метрополитена заявка находится на рассмотрении. Если после рассмотрения заявки метрополитена новый тариф 38 рублей будет принят, стоимость проезда за последние 10 лет вырастет вдвое.