Страны НАТО намерены приостановить Договор об обычных вооруженных силах в Европе

В пресс-релизе отмечается, что страны НАТО осуждают решение России выйти из ДОВСЕ и ее действия на Украине, которые противоречат целям Договора. В НАТО подчеркивают, что Россия продолжает проявлять непочтительность к контролю над вооружениями и нарушать ключевые принципы взаимности, прозрачности, соблюдения, проверки и согласия принимающей стороны, тем самым подрывая международный порядок, основанный на этих правилах. Об этом пишет RTVI.