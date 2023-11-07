Страны НАТО намерены приостановить Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В пресс-релизе отмечается, что страны НАТО осуждают решение России выйти из ДОВСЕ и ее действия на Украине, которые противоречат целям Договора. В НАТО подчеркивают, что Россия продолжает проявлять непочтительность к контролю над вооружениями и нарушать ключевые принципы взаимности, прозрачности, соблюдения, проверки и согласия принимающей стороны, тем самым подрывая международный порядок, основанный на этих правилах. Об этом пишет RTVI.
Руководство альянса добавляет, что ситуация, при которой все члены НАТО продолжали бы соблюдать ДОВСЕ, а Россия — нет, является неустойчивой.
В пресс-релизе отмечается, что это решение принято в соответствии с международным правом и полностью поддерживается всеми странами НАТО, которые также подтверждают свою постоянную преданность предотвращению конфликтов и укреплению доверия и уверенности.
Страны, не входящие в НАТО, но разделяющие эти цели, приглашены присоединиться к усилиям альянса для способствования миру и безопасности и внесения своего вклада в повышение стабильности в евроатлантическом регионе.
Союзники по НАТО остаются единственными в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями, который является ключевым элементом евроатлантической безопасности, учитывая сложившуюся обстановку. Контроль над вооружениями дополняет потенциал сдерживания и обороны Североатлантического союза, который союзники решили и далее укреплять.
Кроме того, НАТО объявляет о проведении консультаций между странами-участницами для оценки последствий текущей ситуации в области безопасности и обсуждения возможных изменений в подходе альянса к обеспечению безопасности и контролю над вооружениями.