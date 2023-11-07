Студентка из Новосибирска попала в ТОП-20 моделей на конкурсе FACE OF ASIA

Гендиректор театра танца и костюма «Эдегей» Ким Донгак отметил, что две модели из России получили специальные награды от спонсоров и призы от организаторов. Валерия родом из Тувы и начала заниматься народными танцами и моделингом с 13 лет, пишет КП-Новосибирск. Она окончила школу с отличием и сейчас является студенткой НГТУ, где получает только высокие оценки. Ее мечта — стать первой пилотессой из Тувы.