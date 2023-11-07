Студентка из Новосибирска попала в ТОП-20 моделей на конкурсе FACE OF ASIA

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Published Сегодня, 01:32
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В финале международного конкурса FACE OF ASIA-2023, который прошел в Южной Корее, студентка из Новосибирска Валерия Зайцева попала в список лучших 20 моделей.
Гендиректор театра танца и костюма «Эдегей» Ким Донгак отметил, что две модели из России получили специальные награды от спонсоров и призы от организаторов. Валерия родом из Тувы и начала заниматься народными танцами и моделингом с 13 лет, пишет КП-Новосибирск. Она окончила школу с отличием и сейчас является студенткой НГТУ, где получает только высокие оценки. Ее мечта — стать первой пилотессой из Тувы.
Конкурс FACE OF ASIA-2023 проводится уже 18 раз. В этот раз главный приз достался моделям из Таиланда.