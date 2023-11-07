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С помощью камер вычисляют преступников

Видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников в Новосибирске

7 ноября 2023, 05:55
Фото: 1MI
С помощью камер вычисляют преступников
В Новосибирской области проводятся испытания нового комплекса, который помогает распознавать лица и использовать биометрию. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по региону Андрей Кульков на совещании в правительстве 7 ноября 2023.

За последнюю неделю благодаря комплексу видеоанализа и биометрии FindFace удалось найти 8 человек, включая пропавшего ребенка и подозреваемых в совершении преступлений.

Также было задержано несколько человек, которые находились в федеральном розыске. Всего с начала использования нового комплекса с 17 октября было задержано 26 человек.

Начальник полиции также сообщил о количестве преступлений, зарегистрированных в регионе за прошедшую неделю. Всего было 495 преступлений, большая часть из которых — кражи. Андрей Кульков также отметил, что каждое третье преступление совершалось с применением IT-технологий.

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#Общество#Новосибирск#Полиция#Преступление#Розыск#Эмилия Губарева
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