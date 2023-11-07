Видеокомплекс распознавания лиц помог поймать преступников в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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За последнюю неделю благодаря комплексу видеоанализа и биометрии FindFace удалось найти 8 человек, включая пропавшего ребенка и подозреваемых в совершении преступлений.
Также было задержано несколько человек, которые находились в федеральном розыске. Всего с начала использования нового комплекса с 17 октября было задержано 26 человек.
Начальник полиции также сообщил о количестве преступлений, зарегистрированных в регионе за прошедшую неделю. Всего было 495 преступлений, большая часть из которых — кражи. Андрей Кульков также отметил, что каждое третье преступление совершалось с применением IT-технологий.