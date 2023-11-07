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Злую щитоспинку продают в Новосибирске за 10 тысяч рублей

Злую щитоспинку продают в Новосибирске — она обитает только в воде

7 ноября 2023, 01:43
Фото: Midjourney

Злую щитоспинку продают в Новосибирске за 10 тысяч рублей

Житель Новосибирска предлагает купить злую щитоспинку за 10 тысяч рублей, которая полностью обитает в воде.

На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже необычного животного — злой щитоспинки. Это существо, которое полностью обитает в воде.

Фото: Авито

У продавца имеются два крупных баджита (другое название — прим. ред.), за каждого из которых он запрашивает 10 тысяч рублей. По словам автора объявления, злая щитоспинка питается различными видами рыбы, амфибий, сверчков и моллюсков.

Для содержания таких животных необходим аквариум объемом не менее 30 литров, вода в нем должна быть примерно 28-30 градусов. Злые щитоспинки относятся к безхвостым земноводным из семейства Ceratophryidae. Они обитают в дикой природе в странах, таких как Парагвай, Боливия, Аргентина и Бразилия.

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