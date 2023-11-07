Злую щитоспинку продают в Новосибирске — она обитает только в воде

Для содержания таких животных необходим аквариум объемом не менее 30 литров, вода в нем должна быть примерно 28-30 градусов. Злые щитоспинки относятся к безхвостым земноводным из семейства Ceratophryidae. Они обитают в дикой природе в странах, таких как Парагвай, Боливия, Аргентина и Бразилия.