Злую щитоспинку продают в Новосибирске — она обитает только в воде

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
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Updated Сегодня, 01:45
На одном из сайтов объявлений появилось предложение о продаже необычного животного — злой щитоспинки. Это существо, которое полностью обитает в воде.
У продавца имеются два крупных баджита (другое название — прим. ред.), за каждого из которых он запрашивает 10 тысяч рублей. По словам автора объявления, злая щитоспинка питается различными видами рыбы, амфибий, сверчков и моллюсков.
Для содержания таких животных необходим аквариум объемом не менее 30 литров, вода в нем должна быть примерно 28-30 градусов. Злые щитоспинки относятся к безхвостым земноводным из семейства Ceratophryidae. Они обитают в дикой природе в странах, таких как Парагвай, Боливия, Аргентина и Бразилия.