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Банда подставляла водителей

Банду автоэкспертов, организующих фиктивные ДТП, разоблачили в Новосибирске

8 ноября 2023, 01:34
Фото: Midjourney
Банда подставляла водителей
В Новосибирске задержали «экспертов», которые занимались мошенничеством в сфере автострахования. Об этом сообщили в МВД России по НСО.

По информации следствия, группу, в которую входит 27-летний житель Новосибирска и пятеро его подчиненных в возрасте от 23 до 33 лет, обвиняют в организации пяти вымышленных дорожно-транспортных происшествий.

В этих авариях «пострадали» владельцы дорогостоящих иномарок, действующие страховые полисы ОСАГО которых использовались для прикрытия преступной схемы. После организации фиктивных аварий, мошенники оценивали полученные убытки и получали выплаты от страховых компаний в общей сумме 1,6 миллиона рублей.

Правоохранительные органы также сообщили о том, что в результате обыска в офисах и местах жительства злоумышленников были изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, телефоны, компьютеры и другие электронные устройства.

Сейчас в отношении автоэкспертов возбуждено уголовное дело, а главарь преступной группировки и двое его сообщников находятся под стражей. Остальным вынесены ограничения в виде запрета определенных действий.

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