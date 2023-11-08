Экипаж севшего в пшеничное поле под Новосибирском лайнера готов к полетам

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
По данным Telegram-канала авиакомпании, члены экипажа прошли медицинский осмотр. По его итогам у них не обнаружили признаков стресса. Все они выразили желание приступить к работе.
Самолет, Airbus A320, совершил экстренную посадку на пшеничном поле возле деревни Каменка Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области 12 сентября. На борту находился 161 пассажир и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.
Напомним, что воздушное судно пока так и не покинуло пшеничное поле. Сообщается, что взлет может произойти не раньше второй половины декабря.