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Updated Сегодня, 09:47

Экипаж готов к полетам

Экипаж севшего в пшеничное поле под Новосибирском лайнера готов к полетам

8 ноября 2023, 09:45
Фото: Telegram-канал «Уральских авиалиний»
Экипаж готов к полетам

Экипаж экстренно севшего в Новосибирской области лайнера допустили к полетам

Экипаж борта Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» официально допущен к полетам. Почти два месяца назад ему пришлось экстренно посадить самолет в Убинском районе.

По данным Telegram-канала авиакомпании, члены экипажа прошли медицинский осмотр. По его итогам у них не обнаружили признаков стресса. Все они выразили желание приступить к работе.

Самолет, Airbus A320, совершил экстренную посадку на пшеничном поле возле деревни Каменка Раисинского сельсовета Убинского района Новосибирской области 12 сентября. На борту находился 161 пассажир и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Напомним, что воздушное судно пока так и не покинуло пшеничное поле. Сообщается, что взлет может произойти не раньше второй половины декабря.

Самолет «Уральских авиалиний» взлетит с новосибирского поля к Новому году
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#Новосибирск#Самолет#Экстренная посадка#Александр Ляхов#Экипаж#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
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