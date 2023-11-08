Грязь и антисанитария — жители Малыгинского жилмассива борются со стихийным рынком

После чего прокуратура подала апелляцию на решение суда, но получила отказ и в первой инстанции в апреле 2023 года. Поэтому сейчас, когда дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки, жители этого района не верят, что ситуация может разрешиться в этом году, но надеются на решение вопроса хотя бы к весне 2024 года.