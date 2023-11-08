Грязь и антисанитария — жители Малыгинского жилмассива борются со стихийным рынком

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В августе 2023 года инициативная группа жильцов улицы Малыгина написала заявления и жалобы во все инстанции о незаконности работы так называемого Малыгинского рынка. Территория стихийного рынка была проверена прокуратурой, Управлением Роспотребнадзора.
При проведении проверки сотрудниками Роспотребнадзора установлено, что «…На территории были расположены 130 грузовых автомобилей с плодоовощной продукцией. В момент обследования осуществлялась реализация, погрузка плодоовощной продукции с грузовых автомобилей в легковые автомобили.
Плодоовощная продукция (арбузы) частично находится навалом в грузовых отделениях фур, частично в ящиках, мешках, картонных коробках, а также навалом в деревянных поддонах и частично в ящиках, мешках, картонных коробках непосредственно на земле. Складские помещения на момент проведения осмотра были закрыты. Территория вокруг грузовых автомобилей грязная, по всех территории разбросан мусор, остатки плодоовощной продукции, отсутствуют мусорные контейнеры, баки, урны».
Проверяющие органы выписали предписание прекратить складирование ТКО и остатков плодоовощной продукции на расположенный рядом земельный участок, являющийся федеральной собственностью. Эти действия должны быть выполнены до 29 декабря 2023 года.
Как рассказала жительница близлежащих домов Светлана Федченко, «Рынок этот возник стихийно, водители торговали продукцией без санкнижек, без кассовых аппаратов. Этот рынок находится между „Левобережным полигоном“ и „Клещихинским кладбищем“ — на этом участке абсолютная антисанитария.
Мы уже несколько лет говорили, что здесь работает несанкционированного рынка. В этом году 31 октября пришел ответ от УФНС, пришел ответ, что при проверке обнаружили очень много нарушений, также мы обратились в администрацию Верх-Тулинского района, ждем, какой будет результат».
Также жители улицы Малыгина написали жалобу в УФНС, в результате чего была проведена проверка. Сотрудники ИФНС зафиксировали нахождение около 50 большегрузов, с которых шла торговля овощами. Проверяющие не смогли определеить собственников транспортных средств и указанной продукции. Практически все собственники и торговцы были гражданами иностранных государств (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и отказались представить какие-либо пояснения (соответствующие документы) о своей деятельности.
Жители борются со стихийным рынком уже несколько лет, в октябре прошлого года у театра «Глобус» прошел митинг, посвященный этой проблеме. Несмотря на то, что участников акции пытались спровоцировать сотрудники Хилокского рынка, митинг прошел спокойно и обратил на себя внимание представителей департамента региональной политики правительства НСО.
В ноябре 2022 года прокуратура уже проводила проверку «Малыгинского рынка» по жалобе местных жителей. Но иск прокурора Новосибирского района с требованием закрыть рынок из-за антисанитарии был отклонён.
После чего прокуратура подала апелляцию на решение суда, но получила отказ и в первой инстанции в апреле 2023 года. Поэтому сейчас, когда дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки, жители этого района не верят, что ситуация может разрешиться в этом году, но надеются на решение вопроса хотя бы к весне 2024 года.
«Это сезонный рынок, он начинает активно работать весной, торговля продолжается до поздней осени. Сейчас еще идет торговля с нескольких машин. Прокуратура городска обещала нам сделать арку, чтобы фуры не могли проехать по нашей дороге, на Малыгина у дома №3 и у дома Малыгина у дома №9. Мы надеемся, что его закроют хотя бы к весне следующего года», — рассказывает жительница этого микрорайона Светлана Федченко.