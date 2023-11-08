Испугался и выстрелил в висок: в Новосибирске осудили убийцу охранника

Во время следствия сибиряк заявлял, что якобы выстрелил не целясь, испугавшись за жизнь брата. Но это ему не помогло. Теперь он проведет в колонии строгого режима 10,5 лет и выплатит родственникам погибшего 800 тысяч рублей морального вреда. Старший брат-именинник проведет за решеткой восемь лет.