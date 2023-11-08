Испугался и выстрелил в висок: в Новосибирске осудили убийцу охранника

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Как сообщает Сиб.фм, в ту ночь охранники никак не могли утихомирить пьяную компанию. Изрядно подвыпившие мужчины начали шуметь и мешать другим посетителям. Дежурному охраннику пришлось вызвать своего сменщика, чтобы тот помог утихомирить буйных гостей.
Прибывший мужчина быстро успокоил выпивох и собирался уехать домой. Однако один из пьяных новосибирцев, обидевшийся на то, что ему не дали отпраздновать день рождения старшего брата, ворвался в зал в верхней одежде. На пути вновь встал охранник. Разгоряченный спиртным клиент толкнул его в грудь, а присоединившийся именинник стал колотить по голове.
В какой-то момент младший брат вытащил травматический пистолет, приставил к правому виску работника и нажал на курок. Охранник потерял сознание, а компания разбежалась прочь. Через четыре часа мужчина скончался в больнице №1. Осознав случившееся, мужчина скрывался от следствия в течение трех месяцев, но потом явился с повинной.
Во время следствия сибиряк заявлял, что якобы выстрелил не целясь, испугавшись за жизнь брата. Но это ему не помогло. Теперь он проведет в колонии строгого режима 10,5 лет и выплатит родственникам погибшего 800 тысяч рублей морального вреда. Старший брат-именинник проведет за решеткой восемь лет.