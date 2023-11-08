МСП Банк внедрил опцию экспресс-кредитов до 8 млн рублей по одному документу

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Такое правило распространяется и на программы льготного финансирования, по которым до конца ноября действует ставка от 12,5%, пишет lenta.ru.
«Упрощение процедуры получения кредитов — это логичный шаг в рамках перезапуска работы МСП Банка. Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной. При подаче заявки большая часть информации теперь подгружается автоматически из открытых источников, таких как СПАРК и ЕГРЮЛ, что сокращает время для заполнения данных и оптимизирует скоринг на стороне банка», — прокомментировал новые правила выдачи кредитов глава Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, в свою очередь, отметил, что теперь бизнес получил отличную возможность привлечь финансирование по ставкам, которые намного ниже рыночных, в кратчайшие сроки. Он также подчеркнул, что никаких дополнительных комиссий сейчас не взимается, деньги выдаются без залога и поручительств на расчетный счет любого отечественного банка.
Стоит отметить, что МСП Банк ведет поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации соответствующего нацпроекта, курирует который первый зампред российского правительства Андрей Белоусов.