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МСП Банк внедрил опцию экспресс-кредитов до 8 млн рублей по одному документу

МСП Банк внедрил опцию экспресс-кредитов до 8 млн рублей по одному документу

8 ноября 2023, 08:21
Фото: 1MI
В МСП Банке — дочерней компании Корпорации МСП — стали более доступными условия выдачи кредитов на развитие бизнеса. Согласно новым правилам, теперь любой экспресс-кредит до восьми миллионов рублей выдается по одному документу — паспорту гражданина России.

Такое правило распространяется и на программы льготного финансирования, по которым до конца ноября действует ставка от 12,5%, пишет lenta.ru.

«Упрощение процедуры получения кредитов — это логичный шаг в рамках перезапуска работы МСП Банка. Мы пересобрали систему АИС НГС, сделав ее более клиентоориентированной и интуитивно понятной. При подаче заявки большая часть информации теперь подгружается автоматически из открытых источников, таких как СПАРК и ЕГРЮЛ, что сокращает время для заполнения данных и оптимизирует скоринг на стороне банка», — прокомментировал новые правила выдачи кредитов глава Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, в свою очередь, отметил, что теперь бизнес получил отличную возможность привлечь финансирование по ставкам, которые намного ниже рыночных, в кратчайшие сроки. Он также подчеркнул, что никаких дополнительных комиссий сейчас не взимается, деньги выдаются без залога и поручительств на расчетный счет любого отечественного банка.

Стоит отметить, что МСП Банк ведет поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации соответствующего нацпроекта, курирует который первый зампред российского правительства Андрей Белоусов.

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