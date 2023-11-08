Новосибирского экс-депутата Лаптева хотят отправить в колонию на 9 лет

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Государственный обвинитель просит суд назначить Лаптеву наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 35 800 000 рублей за совокупность преступлений. Также он просит лишить Лаптева права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Прения продолжатся 10 ноября.
По предъявленным обвинениям, депутат, предположительно, пытался дать взятку мировому судье Куйбышевского района в связи с делом об отказе от медицинского заключения. После того, как судья отказала в переносе заседания, Лаптев начал вручать ей цветы, фрукты и алкоголь. В результате женщина обратилась в полицию.
Также есть информация о фактическом вымогательстве денег у коллеги, которому Лаптев, предположительно, мог предложить место в комитете по экологии. Для обеспечения этой должности депутат, возможно, переводил крупные суммы денег на его зарплатную карту. Вскоре и этот парламентарий обратился в полицию.
Наконец, третий инцидент связан с подозрением в мошенничестве. Владимир Лаптев обвиняется в фиктивном трудоустройстве своей дочери и ее знакомой с последующим присвоением денежных средств.