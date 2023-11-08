Новосибирского экс-депутата Лаптева хотят отправить в колонию на 9 лет

Также есть информация о фактическом вымогательстве денег у коллеги, которому Лаптев, предположительно, мог предложить место в комитете по экологии. Для обеспечения этой должности депутат, возможно, переводил крупные суммы денег на его зарплатную карту. Вскоре и этот парламентарий обратился в полицию.