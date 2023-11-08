Новые идеи и тысячи гостей: как на островах Сахалинской области развивают туризм

«Если несколько лет назад пик спроса на туры по Сахалину и Курилам приходился на июнь–август, то уже с 2022 года мы наблюдаем постепенное растяжение этого интервала. В прошлом году ажиотаж начался в мае и продолжался примерно до середины сентября, а потом пошел на спад. В этом году мы начали получать первые брони в феврале на апрель–май, и в мае — на август–октябрь. Кроме того, уже сейчас у нас выкуплены практически все туры на конец декабря и новогодние праздники, а спрос на них стартовал в сентябре. Через год-два, я думаю, мы придем к тому, что спрос на поездки в Сахалинскую область будет постоянным, а туроператоры будут загружены работой круглогодично», — поделилась менеджер туристического агентства Ольга Анофриева.