Новые идеи и тысячи гостей: как на островах Сахалинской области развивают туризм

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Здесь есть чем удивить гостей: уникальная природа, историческое наследие и кулинарная синергия — лишь часть достопримечательностей, которыми известна Сахалинская область. Подробнее о том, как на островах развивается отрасль туризма, читайте в обзоре ниже.
Растущая популярность
На период с начала 2023 года по сентябрь на Сахалине и Курилах зарегистрировали более 350 тысяч туристических поездок. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Гости островного региона, как правило, выбирают составные маршруты, чтобы за одну поездку посетить как можно больше достопримечательностей. И эксперты отрасли отмечают: так называемый сезонный туризм в Сахалинской области постепенно уступает место круглогодичной востребованности. Многие гости готовы посещать регион как летом, так и зимой — в любое время года туроператоры готовы предложить разнообразные экскурсии в любом формате.
«Если несколько лет назад пик спроса на туры по Сахалину и Курилам приходился на июнь–август, то уже с 2022 года мы наблюдаем постепенное растяжение этого интервала. В прошлом году ажиотаж начался в мае и продолжался примерно до середины сентября, а потом пошел на спад. В этом году мы начали получать первые брони в феврале на апрель–май, и в мае — на август–октябрь. Кроме того, уже сейчас у нас выкуплены практически все туры на конец декабря и новогодние праздники, а спрос на них стартовал в сентябре. Через год-два, я думаю, мы придем к тому, что спрос на поездки в Сахалинскую область будет постоянным, а туроператоры будут загружены работой круглогодично», — поделилась менеджер туристического агентства Ольга Анофриева.
Ставка на доступность
Традиционно наибольшее число туристов привлекают достопримечательности, которые прославили островную область по всей России. Это маяк Анива, мысы Птичий и Великан, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», останец Лягушка, бухта Тихая, лагуна озера Буссе на Сахалине; термальные источники, вулкан Баранского, Белые скалы, мыс Столбчатый и плато Янкито на Курилах. И это лишь часть популярных маршрутов, которые привлекают на острова все больше гостей. Ажиотаж обеспечивает развитие сопутствующей инфраструктуры: ежегодно в Сахалинской области обустраивают все новые и новые зоны отдыха, ремонтируют дороги, запускают новые объекты гостеприимства. Но в первую очередь правительство региона вкладывается в развитие транспортной доступности.
«Ключевым логистическим событием для нас стало открытие нового аэровокзального комплекса, который может обслужить до 5 млн пассажиров в год. Аэропорт всегда создает у туристов первое впечатление о регионе. Развитие островной транспортной системы дало импульс островному туризму. Мы видим увеличившийся процент местных жителей, которые посещают популярные места отдыха», — отметил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Сегодня благодаря развитой сети маршрутов добраться в Южно-Сахалинск можно прямым рейсом из многих городов России: единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» и правительство региона сотрудничают с крупнейшими федеральными перевозчиками. В их числе «Аэрофлот» и «Россия», S7, «ИрАэро», «Уральские авиалинии». Далее туристы могут путешествовать по острову Сахалин на автомобилях, поездах, автобусах или рейсами внутренней авиации. А на Южные Курилы можно отправиться как самолетом, так и по морю — сразу три грузопассажирских теплохода курсируют от Корсакова до островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, доставляя туристов туда и обратно несколько раз в неделю. Кроме того, в 2023 году развитие транспортной доступности затронуло и самый северный остров гряды — Парамушир. Теперь туда летает прямой самолет из Петропавловска-Камчатского, и не за горами запуск рейса Южно-Сахалинск — Северо-Курильск. Открытие нового маршрута проработает министерство транспорта — задачу поставил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«В 2024 году будут организованы рейсы из Северо-Курильска в Южно-Сахалинск через Ноглики. Затем Парамушир свяжем прямым сообщением с областным центром. Для этого необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу. В результате этих работ полоса будет удлинена», — рассказали в минтрансе островного региона.
Гостеприимные острова
Увеличение числа туристов в правительстве Сахалинской области — прямое следствие развития индустрии гостеприимства. На островах уделяют огромное внимание комфорту гостей. К началу лета 2023 года в Анивском, Углегорском, Долинском, Невельском и Холмском районах завершили благоустройство зон отдыха у воды — на пляжах установили шезлонги, качели, оборудовали санузлы и места для переодевания, площадки для занятия спортом и детские игровые территории, точки сбора и накопления отходов, парковочные территории. Муниципальные власти сотрудничают с представителями местного бизнеса, чтобы на набережных появлялись точки общественного питания.
Уже известны планы на 2024 год: в Корсаковском районе ожидается капитальное благоустройство пляжной зоны в селе Охотском. Благодаря привлечению грантов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который ранее инициировал президент России Владимир Путин, а также сотрудничеству правительства региона с бизнесом, на территории набережной появятся беседки, баня с панорамным остеклением и видом на море, летние бунгало и гостевой дом. Новая туристическая зона будет ориентирована на экотуризм и семейный отдых. Особое внимание уделят соблюдению стандартов «Доступной среды» для того, чтобы на пляже могли отдыхать маломобильные гости.
Кроме этого, на Сахалине и Курилах развивается гостиничный сервис. В 2023 году на островах запустили сразу несколько глэмпингов. Их также возвели благодаря грантовым средствам профильного национального проекта. Новые компактные гостиничные номера появились в Анивском, Корсаковском районах и на Курильских островах.
Перспективная работа
Наряду с традиционным туризмом в Сахалинской области активно внедряют и развивают новые форматы, которые уже пользуются востребованностью. Так, в регионе набирает популярность промышленный туризм: островные предприятия проводят экскурсии на свои производства, демонстрируя технические и научные достижения как взрослым, так и детям. Сегодня для гостей открыты объекты нефтегазодобывающей, угольной, пищевой, рыборазводной, перерабатывающей промышленности. Кроме того, к этому направлению подключились и ключевые логистический компании: авиакомпания «Аврора» и ПК «Сахалин». К концу 2023 года список компаний-участников промышленного акселератора значительно расшириться.
С подобными экскурсиями тесно связан и детский социальный туризм. Проект, который по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, пользуется огромной востребованностью у подрастающего поколения. В 2022 году Сахалин стал единственным регионом ДФО среди 18 субъектов РФ, ставших участниками пилотного федерального проекта, направленного на популяризацию детского туризма. Благодаря тому, что правительство Сахалинской области также ежегодно увеличивает размер субсидии на реализацию региональной программы, направленной на популяризацию доступного туризма для школьников, на островах поставили рекорд: к концу октября 2023 года число подростков, которые бесплатно посетили Южно-Сахалинск, превысило 30 тысяч человек. По итогам 2022 года участие в проекте приняли 20 тысяч детей. Поездки и насыщенные экскурсионные маршруты организовали для юных жителей всех муниципалитетов региона, включая Курилы. Ребята посещают музеи, самый большой на Дальнем Востоке аквапарк, СТК «Горный воздух» и многие другие интересные объекты, в том числе предприятия, участвующие в проекте по промышленному туризму.
Уникальный для Дальнего Востока туристический объект запустили в 2023 году на территории природного парка «Остров Монерон» — там открыли дайвинг-центр. Теплое Цусимское течение позволяет сохранить тропическое многообразие подводного мира в акватории, благодаря чему Монерон стал одной из самых захватывающих локаций России. Чистейшая вода позволяет разглядеть морское дно на глубине около 30-40 метров, а умеренные температуры привлекают дайверов из разных уголков страны. Монерон уже стал ядром дайвинг-туризма в ДФО, и развитие этого направления обеспечит дополнительный туристический поток Сахалинской области.
Также гостей на Сахалине и Курилах привлекают уникальные традиции кухни — многие путешественники, приезжая на острова, отдают предпочтение гастрономическому туризму. Сочетание японской, корейской и русской кулинарии, разнообразие морепродуктов и дикоросов, — все это обеспечивает ежегодно нарастающий интерес туристов к индустрии общественного питания в Сахалинской области. А проведение тематических гастрофестивалей стимулирует заведения предлагать посетителям новые блюда и работать над разнообразием меню. В 2023 году сразу пять ресторанов Сахалина стали участниками национальной премии Wheretoeat — их отметили за высокий уровень сервиса, разнообразную кухню и клиентоориентированность.
Кроме того, в Сахалинской области планируют развивать рыболовецкий туризм. Сейчас это направление на островах постепенно набирает спрос. Туристы готовы выезжать на рыбалку в любое время года, чтобы добыть сезонную рыбу — от зимней корюшки и наваги до летней горбуши и тунца. Популяризацию этого направления обеспечивают как туроператоры, предлагающие подобные поездки, так и организаторы тематических мероприятий. Уже много лет на Сахалине проводят фестиваль наваги «Сахалинский лед» — традиционно местом соревнований рыбацких команд становится река Найба в Долинском районе. А в 2023 году в Невельском районе впервые прошел День сахалинского тунца.
Еще одно перспективное направление — яхтенный туризм. Сейчас проект, который планируют реализовать в Корсаковском районе, находится на стадии обсуждения. Первым этапом станет постройка прибрежной платформы и необходимых гидротехнических сооружений, которые впишутся в культурный код портовых городов Сахалина. Островной регион станет первым субъектом России, где появится подобная туристическая инициатива.