Подростки вымогают деньги у прохожих на площади Ленина в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Сибирячка встретила такого подростка еще летом: он утверждал, что ему не хватает денег на проезд до Барнаула. Женщина насчитала парню 500 рублей и отдала их в долг. Когда она потребовала вернуть деньги, молодой человек начал оскорблять ее. Тогда она пригрозила юноше полицией и тот вернул деньги. Через несколько месяцев этот же парень снова подошел к ней на станции.
Другая жительница Новосибирска также столкнулась с группой вымогателей на площади Ленина. По ее словам, подростки, не достигшие 18-летнего возраста, просили деньги на проезд в метро или до другого города. Они работали по очереди и могли собирать неплохую сумму за день.
Жители Новосибирска обеспокоены таким поведением подростков и выражают надежду, что полиция примет меры по решению этой проблемы, пишет Сиб.фм.