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Подростки вымогают деньги у прохожих на площади Ленина в Новосибирске

Подростки вымогают деньги у прохожих на площади Ленина в Новосибирске

8 ноября 2023, 05:16
Фото: atas.info
Жители Новосибирска обратили внимание на группу молодых людей, которые вымогают деньги на площади Ленина. По словам очевидцев, эти подростки пристают к прохожим на станции метро и просят деньги на проезд или билет до другого города.

Сибирячка встретила такого подростка еще летом: он утверждал, что ему не хватает денег на проезд до Барнаула. Женщина насчитала парню 500 рублей и отдала их в долг. Когда она потребовала вернуть деньги, молодой человек начал оскорблять ее. Тогда она пригрозила юноше полицией и тот вернул деньги. Через несколько месяцев этот же парень снова подошел к ней на станции.

Другая жительница Новосибирска также столкнулась с группой вымогателей на площади Ленина. По ее словам, подростки, не достигшие 18-летнего возраста, просили деньги на проезд в метро или до другого города. Они работали по очереди и могли собирать неплохую сумму за день.

Жители Новосибирска обеспокоены таким поведением подростков и выражают надежду, что полиция примет меры по решению этой проблемы, пишет Сиб.фм.

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