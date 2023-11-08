Подростки вымогают деньги у прохожих на площади Ленина в Новосибирске

Сибирячка встретила такого подростка еще летом: он утверждал, что ему не хватает денег на проезд до Барнаула. Женщина насчитала парню 500 рублей и отдала их в долг. Когда она потребовала вернуть деньги, молодой человек начал оскорблять ее. Тогда она пригрозила юноше полицией и тот вернул деньги. Через несколько месяцев этот же парень снова подошел к ней на станции.