Проект «Защитник островного края» запустили в Сахалинской области

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Финансовую поддержку инициативы оказало правительство Сахалинской области. Авторы обозначили основной целью моральную и социальную поддержку бойцов СВО и их близких. Семьи солдат, которые сейчас защищают Донбасс, посещают знаковые места островного региона и культурные мероприятия, чтобы зарядиться положительными эмоциями и пообщаться с такими же, как они, родственниками военнослужащих.
Партнер проекта — туристическая компания «Точки Сахалина». Для семей военнослужащих предприятие помогло организовать бесплатные туры на автомобилях, квадроциклах и вездеходах к красивейшим местам Сахалина. Родные защитников побывали на мысе Крильон, мысе Кузнецова, горе Коврижка, в селе Старорусском. В их числе — жена мобилизованного участника СВО Анастасия Подарцева, которая получила позитивные эмоции вместе с дочерью.
«Хочу поблагодарить всех организаторов этого проекта и правительство Сахалинской области за то, что не забывают о нас. Приятно осознавать, что нас не бросают, что у нас есть единомышленники. Это, на самом деле, здорово и дорогого стоит», — поделилась Анастасия.
Режиссер-документалист Олеся Шигина на средства гранта правительства островного региона сняла фильм о сахалинских героях. Женщина руководит федеральным проектом «Кино на службе Отечеству», который учредили по поручению президента РФ Президента Владимира Путина. Теперь документальную ленту «Отважные. Сахалин» покажут во всех районах области.
«Все мероприятия нашего проекта направлены на любовь к Родине. Мы хотели показать сахалинцам и курильчанам примеры самоотверженности земляков, которые сейчас защищают Отечество. Надеемся, что нам удалось принести радостные эмоции в жизнь самых родных и близких людей наших защитников», — пояснила руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Екатерина Шарафиева.
В рамках проекта «Защитник островного края» провели конкурс стихотворений о бойцах, защищающих рубежи Родины. Победителей наградили на благотворительном вечере, который состоялся 30 октября в доме культуры «Родина». Третье место заняла Валентина Федоренко из Анивы, второе — Наталья Щегалева из Южно-Сахалинска. Лучшим поэтом признали Сергея Мишина из Долинска. Конкурсные произведения вошли в сборник, который отправят бойцам на передовую.