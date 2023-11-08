РЭО вложит более 3 млрд рублей в объект обращения с ТКО в Новосибирской области

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Согласно информации, предоставленной генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым, правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение с МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» 31 октября 2023 года. Это соглашение предусматривает создание и эксплуатацию объектов, где будет проводиться обработка, обезвреживание и захоронение ТКО. Общая стоимость проекта превысит 3,5 миллиарда рублей.
Мощности сортировки на объекте составят 300 тысяч тонн в год, утилизации — 90 тысяч тонн в год.
Сергей Королев, заместитель генерального директора Российского экологического оператора по инвестиционному развитию, подчеркнул, что РЭО может внести до 95% необходимых инвестиций с помощью средств от размещения облигаций ППК, что составит более 3 миллиардов рублей.
Этот объект будет создан вблизи села Верх-Тула в Новосибирской области, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, строительство комплекса начнется после прохождения необходимых экологических экспертиз. Этот объект будет расположен в 3,3 км от села Верх-Тула. После ввода в эксплуатацию нового комплекса можно будет прекратить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, который практически исчерпал свои ресурсы, после чего он будет рекультивирован. Это также способствует улучшению экологической ситуации в регионе и формированию экономики замкнутого цикла в стране.