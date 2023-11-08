РЭО вложит более 3 млрд рублей в объект обращения с ТКО в Новосибирской области

Этот объект будет создан вблизи села Верх-Тула в Новосибирской области, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, строительство комплекса начнется после прохождения необходимых экологических экспертиз. Этот объект будет расположен в 3,3 км от села Верх-Тула. После ввода в эксплуатацию нового комплекса можно будет прекратить захоронение отходов на старом Хилокском полигоне, который практически исчерпал свои ресурсы, после чего он будет рекультивирован. Это также способствует улучшению экологической ситуации в регионе и формированию экономики замкнутого цикла в стране.