С погибшим на СВО бойцом Алексеем Гаврилиным простились в Новосибирской области

Алексей закончил школу №3 в Маслянино и получил образование в профессиональном училище. В сентябре 2023 года он заключил контракт с Министерством Обороны РФ и отправился выполнять задачи специальной военной операции. О том, что сибиряк погиб, стало известно в ноябре.