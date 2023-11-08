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Мужчина погиб на СВО

С погибшим на СВО бойцом Алексеем Гаврилиным простились в Новосибирской области

8 ноября 2023, 02:53
Фото: 1MI
Мужчина погиб на СВО
В Маслянино Новосибирской области простились с погибшим во время специальной военной операции Алексеем Гаврилиным.

Жители Маслянино проводили в последний путь Алексея Гаврилина, который погиб на военных действиях в Донбассе. Бойцу было 23 года.

Алексей закончил школу №3 в Маслянино и получил образование в профессиональном училище. В сентябре 2023 года он заключил контракт с Министерством Обороны РФ и отправился выполнять задачи специальной военной операции. О том, что сибиряк погиб, стало известно в ноябре.

Как сообщили в местной администрации, Алексей всегда будет являться примером истинного патриота и защитника Родины. Его имя навсегда останется в истории Маслянинского района как Героя специальной военной операции.

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