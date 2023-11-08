С погибшим на СВО бойцом Алексеем Гаврилиным простились в Новосибирской области

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Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 02:55
Жители Маслянино проводили в последний путь Алексея Гаврилина, который погиб на военных действиях в Донбассе. Бойцу было 23 года.
Алексей закончил школу №3 в Маслянино и получил образование в профессиональном училище. В сентябре 2023 года он заключил контракт с Министерством Обороны РФ и отправился выполнять задачи специальной военной операции. О том, что сибиряк погиб, стало известно в ноябре.
Как сообщили в местной администрации, Алексей всегда будет являться примером истинного патриота и защитника Родины. Его имя навсегда останется в истории Маслянинского района как Героя специальной военной операции.