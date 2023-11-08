Стало известно, когда установят главную елку в центре Новосибирска — дата

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Установку главной новогодней елки в Новосибирске начнут осуществлять с 1 декабря. Нарядят «зеленую красавицу» в первой декаде первого месяца зимы, о чем ранее сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Кроме того, в городе уже начали украшать елки. Вскоре в гирляндах будут ели в скверах и парках.
В этом году власти решили не заливать каток перед оперным театром. Несколько лет назад он стал знаменит: с высоты он напоминал фаллическую форму, однако по задумке, это была ракета. О катке рассказывали даже на шоу.
Также каток станет меньше на Михайловской набережной, что связано с ремонтом Октябрьского моста. В прошлом году он был самым длинным в России.