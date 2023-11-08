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Published Сегодня, 07:21

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Updated Сегодня, 07:23

В Новосибирске на площади Ленина установят главную елку 1 декабря

Стало известно, когда установят главную елку в центре Новосибирска — дата

8 ноября 2023, 07:21
Фото: atas.info

В Новосибирске на площади Ленина установят главную елку 1 декабря

В Новосибирске планируют начать установку главной новогодней елки с начала декабря. При том знаменитого на всю страну катка-фаллоса в этом году также не будет.

Установку главной новогодней елки в Новосибирске начнут осуществлять с 1 декабря. Нарядят «зеленую красавицу» в первой декаде первого месяца зимы, о чем ранее сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Кроме того, в городе уже начали украшать елки. Вскоре в гирляндах будут ели в скверах и парках.

В этом году власти решили не заливать каток перед оперным театром. Несколько лет назад он стал знаменит: с высоты он напоминал фаллическую форму, однако по задумке, это была ракета. О катке рассказывали даже на шоу.

Также каток станет меньше на Михайловской набережной, что связано с ремонтом Октябрьского моста. В прошлом году он был самым длинным в России.

Когда установят главную елку в Новосибирске? Это сделают сильно раньше обычного
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#Город#Новосибирск#Елка#Эмилия Губарева#Новогодняя елка#Каток
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