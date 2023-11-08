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Книги иноагентов из читательского зала не убирали

В библиотеках Новосибирска ограничили выдачу книг авторов-иноагентов

8 ноября 2023, 03:16
Фото: 1MI
Книги иноагентов из читательского зала не убирали
Библиотеки Сибири объявили об изменениях в выдаче книг, написанных авторами-иностранными агентами. Теперь такие книги можно получить только по предварительному заказу.

В Новосибирской государственной научной областной библиотеке, а также в других библиотеках Сибири, ограничили доступ к книгам, созданным авторами, которые признаны иностранными агентами.

Как сообщает издание «Коммерсант-Сибирь», в этих библиотеках произведения авторов-иностранных агентов больше не доступны для всех: они выдаются по спецзаказу и для людей, старше 18 лет.

В других региональных библиотеках ситуация аналогична. В Красноярском крае все книги авторов-иностранных агентов переместили в отдельное хранилище, а в Омске также ограничили выдачу таких книг.

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#Общество#Новосибирск#Книги#Эмилия Губарева#Иноагенты
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