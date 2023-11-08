В библиотеках Новосибирска ограничили выдачу книг авторов-иноагентов

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
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Updated Сегодня, 03:19
В Новосибирской государственной научной областной библиотеке, а также в других библиотеках Сибири, ограничили доступ к книгам, созданным авторами, которые признаны иностранными агентами.
Как сообщает издание «Коммерсант-Сибирь», в этих библиотеках произведения авторов-иностранных агентов больше не доступны для всех: они выдаются по спецзаказу и для людей, старше 18 лет.
В других региональных библиотеках ситуация аналогична. В Красноярском крае все книги авторов-иностранных агентов переместили в отдельное хранилище, а в Омске также ограничили выдачу таких книг.