В Новосибирске матери уменьшили в шестнадцать раз моральный ущерб за смерть сына

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Как сообщает precedent.tv, исковое заявление было удовлетворено 27 октября. По решению инстанции Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница должна выплатить ей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и компенсировав расходы на похороны. Однако изначально сибирячка требовала 8 миллионов рублей сразу с пяти медицинских учреждений — кроме туберкулезной больницы, претензии были направлены к Городской клинической поликлинике №7, Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи и детским городским клиническим больницам №3 и №6. Таким образом, сумма претензий была уменьшена в шестнадцать раз.
История началась в августе 2018 года. Семья из четырех детей целый год жила у родственников в Ташкенте. В 2019 году семилетний мальчик пошел в первый класс, но зимой его экстренно госпитализировали в стационар. В итоге 30 марта семья вернулась в Россию.
Изначально ташкентские врачи поставили диагноз «миллиарный туберкулез», но были не уверены и посоветовали сделать МРТ головы в России. Однако их новосибирские коллеги отказались проводить исследования и лечили ребенка от пневмонии. В итоге мальчик был введен в кому и скончался 11 мая 2019 года в туберкулезной больнице. Судебный процесс по факту его гибели был начат в 2020 году, но решение вынесли только сейчас.
Теперь мать ребенка намерена подать апелляцию и добиться требуемой суммы.