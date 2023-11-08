В Новосибирске матери уменьшили в шестнадцать раз моральный ущерб за смерть сына

Изначально ташкентские врачи поставили диагноз «миллиарный туберкулез», но были не уверены и посоветовали сделать МРТ головы в России. Однако их новосибирские коллеги отказались проводить исследования и лечили ребенка от пневмонии. В итоге мальчик был введен в кому и скончался 11 мая 2019 года в туберкулезной больнице. Судебный процесс по факту его гибели был начат в 2020 году, но решение вынесли только сейчас.