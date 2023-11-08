В Новосибирске с детской клиники потребовали 5 миллионов за «чужое» название

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Как сообщает precedent.tv, с претензией в арбитраж обратились представители белгородского медицинского центра «ПРОМЕДИКА». Они заявили, что зарегистрировали товарный знак в 2017 году и имеют на него исключительные права. Однако ими было обнаружено использование их бренда в Новосибирске.
Выяснилось, что ООО «Детская клиника» использовало бренд «ПРОМЕДИКА» на вывесках центров, на сайте и в социальных сетях. Белгородцы обращались к ним с просьбой сменить наименование, но ответа не получили. Тогда и был подан иск в арбитражный суд.
Ответчик, в свою очередь, заявил, что начал использовать бренд еще до официальной регистрации прав на него. При этом представители клиники заявляли, что отличаются и изображения товарного знака. Однако суд встал на сторону белгородских предпринимателей и постановил взыскать с новосибирской клиники 5 миллионов рублей. Спорный товарный знак не будет ими использоваться.