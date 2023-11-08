В Новосибирске с детской клиники потребовали 5 миллионов за «чужое» название

Ответчик, в свою очередь, заявил, что начал использовать бренд еще до официальной регистрации прав на него. При этом представители клиники заявляли, что отличаются и изображения товарного знака. Однако суд встал на сторону белгородских предпринимателей и постановил взыскать с новосибирской клиники 5 миллионов рублей. Спорный товарный знак не будет ими использоваться.