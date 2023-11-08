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Боец погиб на СВО

В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Александр Бурматов

8 ноября 2023, 09:20
Фото: Администрация Куйбышевского района
Боец погиб на СВО
В Новосибирской области простятся с Александром Бурматовым, который погиб в зоне СВО, о чем сообщает администрация Куйбышевского района.

Во время специальной военной операции погиб Александр Бурматов, житель Куйбышевского района.

Как сообщили в администрации района, Александр родился 4 марта 1988 года в селе Назарово. Он вырос в большой семье и получил образование в школе-интернате села Чумаково. Когда началась специальная военная операция, он принял решение служить Родине. В ходе выполнения боевых задач боец погиб 29 октября 2023 года.

Прощание с ним состоится 9 ноября с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Куйбышев, ул. Каинская, 168 (прощальный зал МУП «Ритуал»).

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