В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Александр Бурматов

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Во время специальной военной операции погиб Александр Бурматов, житель Куйбышевского района.
Как сообщили в администрации района, Александр родился 4 марта 1988 года в селе Назарово. Он вырос в большой семье и получил образование в школе-интернате села Чумаково. Когда началась специальная военная операция, он принял решение служить Родине. В ходе выполнения боевых задач боец погиб 29 октября 2023 года.
Прощание с ним состоится 9 ноября с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Куйбышев, ул. Каинская, 168 (прощальный зал МУП «Ритуал»).