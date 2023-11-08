В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Александр Бурматов

Как сообщили в администрации района, Александр родился 4 марта 1988 года в селе Назарово. Он вырос в большой семье и получил образование в школе-интернате села Чумаково. Когда началась специальная военная операция, он принял решение служить Родине. В ходе выполнения боевых задач боец погиб 29 октября 2023 года.