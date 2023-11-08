Замглавы Минздрава проверил новосибирские больницы — зачем приезжал чиновник

Как сообщили «НГС Новосибирск» в региональном Минздраве, делегация во главе с замминистра приезжала в областную столицу 26 и 27 октября. Вместе с Павлом Пугачевым прибыли специалисты «Центрального института организации и информатизации здравоохранения» в рамках планового выезда.