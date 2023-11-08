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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:03

Высокопоставленный чиновник проинспектировал больницы Новосибирска

Замглавы Минздрава проверил новосибирские больницы — зачем приезжал чиновник

8 ноября 2023, 10:58
Фото: Midjourney
Высокопоставленный чиновник проинспектировал больницы Новосибирска

Замруководителя Минздрава Павел Пугачев проинспектировал новосибирские больницы

В Новосибирск с проверкой приезжал заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Павел Пугачев. Он проинспектировал местные больницы.

Как сообщили «НГС Новосибирск» в региональном Минздраве, делегация во главе с замминистра приезжала в областную столицу 26 и 27 октября. Вместе с Павлом Пугачевым прибыли специалисты «Центрального института организации и информатизации здравоохранения» в рамках планового выезда.

Эксперты проверили уровень информатизации городских больниц и степень оснащенности современными информационными системами. Была проверена работа Новосибирского областного онкологического диспансера, Новосибирской областной больницы, Городской клинической поликлиники №1 и Станции скорой медицинской помощи.

После этого Павел Пугачев принял участие в специализированном форуме. Эксперты дали организационно-методические рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи жителям Новосибирской области.

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