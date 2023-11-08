Замглавы Минздрава проверил новосибирские больницы — зачем приезжал чиновник

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Как сообщили «НГС Новосибирск» в региональном Минздраве, делегация во главе с замминистра приезжала в областную столицу 26 и 27 октября. Вместе с Павлом Пугачевым прибыли специалисты «Центрального института организации и информатизации здравоохранения» в рамках планового выезда.
Эксперты проверили уровень информатизации городских больниц и степень оснащенности современными информационными системами. Была проверена работа Новосибирского областного онкологического диспансера, Новосибирской областной больницы, Городской клинической поликлиники №1 и Станции скорой медицинской помощи.
После этого Павел Пугачев принял участие в специализированном форуме. Эксперты дали организационно-методические рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи жителям Новосибирской области.