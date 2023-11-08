Женщина из Новосибирска едва не лишилась пальцев — ее рука застряла в блендере

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Published Сегодня, 01:39
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Женщина из Новосибирска столкнулась с проблемой, когда ее рука застряла в блендере. К счастью, она не получила серьезных повреждений.
В соответствии с официальным сообщением от МАСС, инцидент произошел во вторник, 7 ноября. Домашнее происшествие случилось на улице Селезнева, когда женщина готовила пищу и ее палец застрял между лезвиями погружного блендера.
В результате произошедшего, сибирячка обратилась за помощью к спасателям. Они успешно освободили ее палец и оказали первую помощь.