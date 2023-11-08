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Сибирячке помогли

Женщина из Новосибирска едва не лишилась пальцев — ее рука застряла в блендере

8 ноября 2023, 01:39
Фото: 1MI
Сибирячке помогли

Женщина в Новосибирске застряла рукой в блендере

Жительница Новосибирска была вынуждена обратиться за помощью к спасателям после того, как ее рука застряла в блендере.

Женщина из Новосибирска столкнулась с проблемой, когда ее рука застряла в блендере. К счастью, она не получила серьезных повреждений.

В соответствии с официальным сообщением от МАСС, инцидент произошел во вторник, 7 ноября. Домашнее происшествие случилось на улице Селезнева, когда женщина готовила пищу и ее палец застрял между лезвиями погружного блендера.

В результате произошедшего, сибирячка обратилась за помощью к спасателям. Они успешно освободили ее палец и оказали первую помощь.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#МАСС#Эмилия Губарева
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