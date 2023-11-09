Новосибирцы решили заменить на гербе Убинского района гуся самолетом: правда или фейк

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Идею изменить герб предложили местные жители в соцсетях: новость разлетелась по крупным пабликам, собрав десятки лайков.
Авторы идеи заявляют, что это поможет привлечь внимание к Убинскому району — ведь экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» фактически прославила муниципальное образование на всю страну. Как оказалось, это предложение было шуткой в соцсетях и за их пределы информация не выходила. Официально к органам власти с этим никто не обращался, о чем заявил глава района.
«Это несусветная глупость. Никто и не думал про это. Кто-то просто опубликовал это в соцсетях», — заявил глава Убинского района Олег Конюк в беседе с Om1.ru.
А вот памятный сувенир об аварийной посадке все-таки будет. Это магнитики, напоминающие ЧП 12 сентября. Всего их выпустили 200 штук. Отметим, что Airbus A320 по-прежнему находится в поле. По информации Телеграм-канала Mash Siberia, самолет может улететь с места стоянки только к Новому году.
По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.