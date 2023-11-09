Новый пересадочный узел для ж/д транспорта запустят на Сахалине в ноябре 2023 года

Железнодорожный транспорт интегрируют в городскую сеть по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Первые два ТПУ — «Привокзальный» на вокзале Южно-Сахалинска и «Алые розы» в Дальнем — заработали в декабре 2022 года. Там предусмотрены перроны, посадочные посты для автобусов, крытые велопарковки и зеленые зоны. Глава региона поручил увеличить интенсивность курсирования пригородных поездов в границах Южно-Сахалинской городской агломерации. Для этого планируется построить дополнительные параллельные пути –двухпутные вставки, которые обеспечат разъезд железнодорожных составов. Также в январе 2024 года ожидается поставка 8 новых пассажирских вагонов. В Южно-Сахалинске обустроили ряд совмещенных остановочных пунктов, перенесли автобусные остановки, построили уже три ТПУ, расширили маршрутную сеть пригородного железнодорожного сообщения, а также внедрили мультимодальные абонементы для пассажиров.