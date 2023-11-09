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«Серебряные» волонтеры Сахалина выдвинули идею всероссийского форума на островах

9 ноября 2023, 09:32
«Серебряные» волонтеры Сахалинской области подвели итоги Дальневосточного форума добровольцев, который состоялся в октябре 2023 года. На встрече с губернатором Валерием Лимаренко общественники предложили организовать аналогичное событие для представителей всех регионов России.

Участники движения уже составили ряд рекомендаций, которые могут взять на вооружение другие регионы, которые участвуют в развитии добровольческих организаций. Волонтерская деятельность — направление, которому должно уделяться особое внимание на всех уровнях власти, об этом ранее неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. Первый Дальневосточный форум «серебряных» волонтеров проходил с 9 по 12 октября и собрал на Сахалине более 200 добровольцев — людей, которые помогают своим землякам решать вопросы медицины и ЖКХ, приобщают их к спорту и культуре, оказывают психологическую поддержку. К мероприятию присоединились сахалинцы и курильчане, активисты из Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев, Нижнего Новгорода, Магадана, Екатеринбурга и Приморья.

Фото: Правительство Сахалинской областиФото: Правительство Сахалинской области
Фото: Правительство Сахалинской области

«Во время форума мы активно делились с коллегами практиками, проводили круглые столы с министрами, рассказывали подробно как работают наши проекты в различных сферах. Гости были очень впечатлены. И сейчас мы разработали рекомендации, которые направляем главам всех регионов-участников прошедшего форума. Кроме того, нам предлагают провести Всероссийский форум добровольцев на Сахалине. Начинаем над этим работать», — рассказала губернатору координатор движения «серебряных» добровольцев Сахалинской области Ксения Огаркова.

Валерий Лимаренко высоко оценил работу «серебряных» волонтеров и поддержал инициативу проведения Всероссийского форума. Он подчеркнул: Сахалинская область всегда готова делиться передовым опытом с другими регионами России.

«Опыт добровольческого движения — не исключение. В рядах „серебряных“ волонтеров на Сахалине и Курилах тысячи жителей старшего поколения, которые принимают участие во всех значимых направлениях. Уже и немыслимо представить реализацию проектов в сферах здравоохранения, спорта, культуры, ЖКХ без вас», — отметил Валерий Лимаренко.

В ходе таких встреч «серебряные» волонтеры не только рассказывают главе региона о достижениях, но и сообщают о частных проблемах, которые требуют личного вмешательства губернатора. Так, один из координаторов совета волонтеров Владимир Забелин сообщил о раненом бойце СВО. Мужчина сейчас проходит лечение в военном госпитале, но нуждается в более широком спектре медицинской помощи. Валерий Лимаренко поручил взять ситуацию на личный контроль министру здравоохранения и оказать необходимую помощь. Также по просьбе добровольцев все центры социальной поддержки в районах Сахалина и Курил в ближайшее время проведут встречи с волонтерскими активами на местах, чтобы детально проработать планы работы в социальной сфере.

В ходе встречи выступил и новый координатор «серебряных» волонтеров Андрей Витулин. Он будет отвечать за направление «Экология».

«Я вижу задачу для себя как волонтера не только в том, чтобы указать району на наличие мусора в том или ином месте, но и поменять менталитет у людей. В частности, планирую проводить, например, классные часы в школах. Экология — это еще и воздух, высадка деревьев, раздельный сбор мусора и так далее. Уже познакомился с министрами ЖКХ и экологии региона, готов к тесному сотрудничеству», — рассказал Андрей Витулин.

В островном регионе к волонтерскому движению уже присоединилось около 3 тысяч жителей старшего поколения. Они принимают участие во всех значимых направлениях, в числе которых социальная сфера, здравоохранение, спорт, культура, ЖКХ, экология и многие другие. Большое внимание активисты уделяют вопросам помощи участникам СВО. Женщины регулярно собирают посылки для бойцов, плетут маскировочные сети, готовят сублимированные супы, изготавливают окопные свечи.

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