«Серебряные» волонтеры Сахалина выдвинули идею всероссийского форума на островах

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Участники движения уже составили ряд рекомендаций, которые могут взять на вооружение другие регионы, которые участвуют в развитии добровольческих организаций. Волонтерская деятельность — направление, которому должно уделяться особое внимание на всех уровнях власти, об этом ранее неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. Первый Дальневосточный форум «серебряных» волонтеров проходил с 9 по 12 октября и собрал на Сахалине более 200 добровольцев — людей, которые помогают своим землякам решать вопросы медицины и ЖКХ, приобщают их к спорту и культуре, оказывают психологическую поддержку. К мероприятию присоединились сахалинцы и курильчане, активисты из Амурской области, Хабаровского и Камчатского краев, Нижнего Новгорода, Магадана, Екатеринбурга и Приморья.
«Во время форума мы активно делились с коллегами практиками, проводили круглые столы с министрами, рассказывали подробно как работают наши проекты в различных сферах. Гости были очень впечатлены. И сейчас мы разработали рекомендации, которые направляем главам всех регионов-участников прошедшего форума. Кроме того, нам предлагают провести Всероссийский форум добровольцев на Сахалине. Начинаем над этим работать», — рассказала губернатору координатор движения «серебряных» добровольцев Сахалинской области Ксения Огаркова.
Валерий Лимаренко высоко оценил работу «серебряных» волонтеров и поддержал инициативу проведения Всероссийского форума. Он подчеркнул: Сахалинская область всегда готова делиться передовым опытом с другими регионами России.
«Опыт добровольческого движения — не исключение. В рядах „серебряных“ волонтеров на Сахалине и Курилах тысячи жителей старшего поколения, которые принимают участие во всех значимых направлениях. Уже и немыслимо представить реализацию проектов в сферах здравоохранения, спорта, культуры, ЖКХ без вас», — отметил Валерий Лимаренко.
В ходе таких встреч «серебряные» волонтеры не только рассказывают главе региона о достижениях, но и сообщают о частных проблемах, которые требуют личного вмешательства губернатора. Так, один из координаторов совета волонтеров Владимир Забелин сообщил о раненом бойце СВО. Мужчина сейчас проходит лечение в военном госпитале, но нуждается в более широком спектре медицинской помощи. Валерий Лимаренко поручил взять ситуацию на личный контроль министру здравоохранения и оказать необходимую помощь. Также по просьбе добровольцев все центры социальной поддержки в районах Сахалина и Курил в ближайшее время проведут встречи с волонтерскими активами на местах, чтобы детально проработать планы работы в социальной сфере.
В ходе встречи выступил и новый координатор «серебряных» волонтеров Андрей Витулин. Он будет отвечать за направление «Экология».
«Я вижу задачу для себя как волонтера не только в том, чтобы указать району на наличие мусора в том или ином месте, но и поменять менталитет у людей. В частности, планирую проводить, например, классные часы в школах. Экология — это еще и воздух, высадка деревьев, раздельный сбор мусора и так далее. Уже познакомился с министрами ЖКХ и экологии региона, готов к тесному сотрудничеству», — рассказал Андрей Витулин.
В островном регионе к волонтерскому движению уже присоединилось около 3 тысяч жителей старшего поколения. Они принимают участие во всех значимых направлениях, в числе которых социальная сфера, здравоохранение, спорт, культура, ЖКХ, экология и многие другие. Большое внимание активисты уделяют вопросам помощи участникам СВО. Женщины регулярно собирают посылки для бойцов, плетут маскировочные сети, готовят сублимированные супы, изготавливают окопные свечи.