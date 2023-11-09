atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Новосибирске с 30 октября ищут пропавшую женщину в бирюзовых сапогах

Сибирячка загадочно исчезла в Новосибирске — ее видели 30 октября в бирюзовых сапогах

9 ноября 2023, 07:05
Фото: ЛизаАлерт

В Новосибирске с 30 октября ищут пропавшую женщину в бирюзовых сапогах

В Новосибирске более девяти дней назад пропала 30-летняя женщина, подробности сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

В Новосибирске пропала Аксиния Шемякина (Решетникова). Ей 30 лет. С 30 октября 2023 года ее местонахождение неизвестно. Проживала сибирячка в Калининском районе.

Приметы: рост 152 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Была одета: длинная бежевая куртка, черные джинсы, бежевая толстовка, ярко-бирюзовые сапоги, возможно была белая шапка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Месяц, как пропал — о загадочном исчезновении мужчины в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Еще одна 10-летняя школьница пропала в Новосибирске — подруги ушли из дома день назад54-летний мужчина загадочно исчез в Новосибирской области — он пропал 5 дней назадЧем закончились поиски пропавшего 10-летнего мальчика в шортиках?
#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
Подпишитесь
Миллиарды «Сибантрацита»: кто стоит за крахом угольного гиганта
7 ноября, 02:36
В Новосибирске цены на балет «Щелкунчик» в НОВАТе взлетели до 20 тысяч рублей
Сегодня, 01:31
Билеты в ледовый городок на Михайловской набережной подорожают в Новосибирске
Сегодня, 05:04
Замглавы Минздрава проверил новосибирские больницы — зачем приезжал чиновник
Вчера, 10:58
Россия без Курил и Донбасса: возмутительная карта появилась в аэропорту Толмачево
Вчера, 10:25
В честь Дня Сибири новосибирцы выстроились в огромную надпись «Сибирь»
Сегодня, 01:21