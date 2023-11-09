Сибирячка загадочно исчезла в Новосибирске — ее видели 30 октября в бирюзовых сапогах

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Новосибирске пропала Аксиния Шемякина (Решетникова). Ей 30 лет. С 30 октября 2023 года ее местонахождение неизвестно. Проживала сибирячка в Калининском районе.
Приметы: рост 152 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Была одета: длинная бежевая куртка, черные джинсы, бежевая толстовка, ярко-бирюзовые сапоги, возможно была белая шапка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.