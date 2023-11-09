Цифровизация системы ОМС повысила качество медпомощи в России

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Как отметил глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин, цифровизация ОМС — одна из главных задач государственного управления и обеспечения национальной безопасности России. Она повышает прозрачность и эффективность системы обязательного медицинского страхования, пишет kp.ru.
Цифровой полис сегодня доступен всем застрахованным в системе ОМС, его запросили уже свыше 50 млн человек. Примечательно, что наряду с электронными действуют пластиковые и даже бумажные полисы. Обязательным является формирование электронного полиса для всех новорожденных россиян начиная 2023 года.
Автоматическая выдача полисов новорожденным стала возможной благодаря еще одному продукту цифровизации ОМС. Это разработка государственной информационной системы обязательного медицинского страхования.
Созданный в рамках системы ОМС единый регистр застрахованных лиц участвует в межведомственном взаимодействии с пятью другими информационными системами. Благодаря этому упрощается и ускоряется процесс предоставления госуслуг для граждан.
Следует отметить, что в ГИС ОМС регулярно добавляются новые подсистемы, например «Цифровой медицинский профиль пациента». В нём собраны данные о состоянии здоровья застрахованных граждан.
Эксперт по ОМС Михаил Пушков считает, что информационная система цифрового профиля пациента повышает контроль за объемами оказываемой медпомощи. Сейчас на портале госуслуг можно увидеть список оказанных медицинских услуг в рамках ОМС.
Пушков напомнил, что в случае обнаружения услуг, которые не были фактически оказаны, но попали в список, следует немедленно обратиться в территориальный ФОМС, поскольку государство такую услугу оплачивает, но пациент её не получает.
Работа по информированию застрахованных граждан является важным направлением цифровизации системы ОМС, с их помощью повышается уровень вовлеченности и информированности лиц, находящихся на диспансерном учёте. Для них строятся так называемые маршруты диспансерного наблюдения и обеспечивается контроль за выполнением медработниками надлежащих мероприятий. Это снижает риски обострений и повышает качество медуслуг.