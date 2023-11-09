Цифровизация системы ОМС повысила качество медпомощи в России

Цифровой полис сегодня доступен всем застрахованным в системе ОМС, его запросили уже свыше 50 млн человек. Примечательно, что наряду с электронными действуют пластиковые и даже бумажные полисы. Обязательным является формирование электронного полиса для всех новорожденных россиян начиная 2023 года.