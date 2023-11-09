atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2023, 07:14

Published 9 ноября 2023, 07:14

Modified 9 ноября 2023, 07:25

Updated 9 ноября 2023, 07:25

Вынес тело в парк: что известно о расследовании дела об убийстве сибирячки

9 ноября 2023, 07:14

В Новосибирске уголовное дело об убийстве женщины направили в суд

Женщину избили до смерти в Новосибирске, а затем тело вывезли в парк: в этом подозревают ее сожителя. Подробности сообщают в прокуратуре региона.

Утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который предположительно убил свою сожительницу. Согласно следствию, между обвиняемым и его партнершей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. В ходе этого конфликта мужчина избил женщину и нанес ей несколько ударов ножом, в результате которых она скончалась.

Чтобы скрыть свое преступление, он завернул тело погибшей в одеяло и мешки, а затем вывез его в парк «Сосновый бор», где выбросил в овраг. Однако через несколько дней обвиняемый обратился в полицию с заявлением о пропаже женщины.

Расследование показало, что мужчина может быть причастен к убийству. Он указал место, где спрятал тело. Уголовное дело будет передано в Калининский районный суд для судебного разбирательства.

Труп жены держал на балконе. Подробности убийства многодетной матери в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Модель из Новосибирска и участницу Miss Maxim «убили» на съемках сериалаПод Новосибирском 23-летняя девушка без водительских прав убила в ДТП пассажиркуУбили учительницу из-за ноутбука: начался суд над возможными убийцами пенсионерки
#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Убийство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика