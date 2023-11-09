Вынес тело в парк: что известно о расследовании дела об убийстве сибирячки

Posted 9 ноября 2023, 07:14
Published 9 ноября 2023, 07:14
Modified 9 ноября 2023, 07:25
Updated 9 ноября 2023, 07:25
Утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который предположительно убил свою сожительницу. Согласно следствию, между обвиняемым и его партнершей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. В ходе этого конфликта мужчина избил женщину и нанес ей несколько ударов ножом, в результате которых она скончалась.
Чтобы скрыть свое преступление, он завернул тело погибшей в одеяло и мешки, а затем вывез его в парк «Сосновый бор», где выбросил в овраг. Однако через несколько дней обвиняемый обратился в полицию с заявлением о пропаже женщины.
Расследование показало, что мужчина может быть причастен к убийству. Он указал место, где спрятал тело. Уголовное дело будет передано в Калининский районный суд для судебного разбирательства.