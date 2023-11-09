Вынес тело в парк: что известно о расследовании дела об убийстве сибирячки

Чтобы скрыть свое преступление, он завернул тело погибшей в одеяло и мешки, а затем вывез его в парк «Сосновый бор», где выбросил в овраг. Однако через несколько дней обвиняемый обратился в полицию с заявлением о пропаже женщины.