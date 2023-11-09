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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:25

В Новосибирске уголовное дело об убийстве женщины направили в суд

Вынес тело в парк: что известно о расследовании дела об убийстве сибирячки

9 ноября 2023, 07:14
Фото: СУ СК по НСО

В Новосибирске уголовное дело об убийстве женщины направили в суд

Женщину избили до смерти в Новосибирске, а затем тело вывезли в парк: в этом подозревают ее сожителя. Подробности сообщают в прокуратуре региона.

Утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который предположительно убил свою сожительницу. Согласно следствию, между обвиняемым и его партнершей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. В ходе этого конфликта мужчина избил женщину и нанес ей несколько ударов ножом, в результате которых она скончалась.

Чтобы скрыть свое преступление, он завернул тело погибшей в одеяло и мешки, а затем вывез его в парк «Сосновый бор», где выбросил в овраг. Однако через несколько дней обвиняемый обратился в полицию с заявлением о пропаже женщины.

Расследование показало, что мужчина может быть причастен к убийству. Он указал место, где спрятал тело. Уголовное дело будет передано в Калининский районный суд для судебного разбирательства.

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#Криминал#Новосибирск#Суд#Убийство#Эмилия Губарева
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