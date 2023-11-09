В Новосибирске цены на балет «Щелкунчик» в НОВАТе взлетели до 20 тысяч рублей

Например, на 19 декабря самые дорогие билеты стоят 15 тысяч рублей, на 20 и 21 декабря — 8500 и 12500 рублей, а на 23 и 24 декабря — уже 20 тысяч рублей. Однако даже на дневной сеанс 31 декабря есть возможность приобрести самые дорогие билеты за 15 тысяч рублей, при этом доступны также места за 3-5 тысяч рублей.