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Есть самые дорогие билеты

В Новосибирске цены на балет «Щелкунчик» в НОВАТе взлетели до 20 тысяч рублей

9 ноября 2023, 01:31
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Есть самые дорогие билеты
Цены на билеты на балет «Щелкунчик» в НОВАТе варьируются от 2500 до 20 тысяч рублей.

Вновь в НОВАТе прошла премьера балета «Щелкунчик». Зрители с большим интересом наблюдают за спектаклем. Очередей за билетами в Новосибирске нет, по сравнению с Москвой, где десятки человек толпились у касс.

Цены билетов на «Щелкунчик» варьируются в зависимости от даты. На афише указано, что билет можно приобрести начиная от 2500 рублей. Однако самая высокая цена существенно отличается в разные дни.

Например, на 19 декабря самые дорогие билеты стоят 15 тысяч рублей, на 20 и 21 декабря — 8500 и 12500 рублей, а на 23 и 24 декабря — уже 20 тысяч рублей. Однако даже на дневной сеанс 31 декабря есть возможность приобрести самые дорогие билеты за 15 тысяч рублей, при этом доступны также места за 3-5 тысяч рублей.

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