В Новосибирске УК подаст в суд на женщину с ребенком, упавшую из-за гололеда

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В управляющей компании «Точка опоры» намерены подать исковые заявления по поводу распространения сведений, порочащих деловую репутацию. Кроме того, женщиной якобы должны заняться и органы опеки, поскольку та подвергает своего ребенка опасности.
«Что делала женщина с грудным ребенком ночью в кроссовках и пижаме? Куда она шла? Если так каждая мамашка будет детей зимой таскать — ну, извините», — заявила директор УК «Точка опоры» Елена Миронова «НГС Новосибирск».
Вечером 8 ноября женщина с грудным ребенком на руках поскользнулась возле дома на улице 1905 года. При этом она сломала руку и получила другие травмы. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения и всколыхнуло соцсети.