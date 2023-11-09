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Новосибирцы страдают из-за гололеда

В Новосибирске УК подаст в суд на женщину с ребенком, упавшую из-за гололеда

9 ноября 2023, 08:17
Фото: 1MI
Новосибирцы страдают из-за гололеда

В Новосибирске УК осудит женщину с ребенком, сломавшую руку из-за наледи

В Новосибирске вечером 8 ноября возле дома на улице 1905 года поскользнулась женщина с грудным ребенком. Сибирячка намерена подать в суд на управляющую компанию «Точка опоры» за сломанную руку и халатность при уборке наледи. Однако в самой УК уже готовят встречные иски.

В управляющей компании «Точка опоры» намерены подать исковые заявления по поводу распространения сведений, порочащих деловую репутацию. Кроме того, женщиной якобы должны заняться и органы опеки, поскольку та подвергает своего ребенка опасности.

«Что делала женщина с грудным ребенком ночью в кроссовках и пижаме? Куда она шла? Если так каждая мамашка будет детей зимой таскать — ну, извините», — заявила директор УК «Точка опоры» Елена Миронова «НГС Новосибирск».

Вечером 8 ноября женщина с грудным ребенком на руках поскользнулась возле дома на улице 1905 года. При этом она сломала руку и получила другие травмы. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения и всколыхнуло соцсети.

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#Новосибирск#Суд#Травма#Управляющая компания#Падение#Гололед#Иск#Александр Ляхов#Органы опеки
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