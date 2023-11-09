В Новосибирске УК подаст в суд на женщину с ребенком, упавшую из-за гололеда

В Новосибирске УК осудит женщину с ребенком, сломавшую руку из-за наледи

В Новосибирске вечером 8 ноября возле дома на улице 1905 года поскользнулась женщина с грудным ребенком. Сибирячка намерена подать в суд на управляющую компанию «Точка опоры» за сломанную руку и халатность при уборке наледи. Однако в самой УК уже готовят встречные иски.