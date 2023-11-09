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Манул опять умилил посетителей

В Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск согрел лапки на своем хвостике

9 ноября 2023, 10:28
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Манул опять умилил посетителей

В Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск умылся и согрел лапки на хвостике

В Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск вновь удивил и одновременно умилил посетителей. Дикий котик решил умыться и согреть лапки.

Как сообщает «НГС Новосибирск», наступающая зима не порадовала манула. Поэтому он решил позаботиться о себе и своем здоровье. Посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла видео и выложила его на YouTube-канале.

В течение нескольких минут манул умывался и ставил лапки на хвостик. Таким образом, дикий кот пытался согреться.

Напомним, что до этого манул Зеленогорск опрокинул миску с молоком и расстроился.

В Новосибирском зоопарке манул опрокинул миску с молоком и расстроился
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#Видео#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк#Александр Ляхов#Манул
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