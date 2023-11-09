В Новосибирском зоопарке манул Зеленогорск согрел лапки на своем хвостике

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Как сообщает «НГС Новосибирск», наступающая зима не порадовала манула. Поэтому он решил позаботиться о себе и своем здоровье. Посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла видео и выложила его на YouTube-канале.
В течение нескольких минут манул умывался и ставил лапки на хвостик. Таким образом, дикий кот пытался согреться.
Напомним, что до этого манул Зеленогорск опрокинул миску с молоком и расстроился.