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Updated Сегодня, 13:15

Об обстоятельствах гибели мужчины не сообщается

В Новосибирской области похоронили разведчика, погибшего на СВО

9 ноября 2023, 13:14
Фото: ВК / Администрация Сузунского района
Об обстоятельствах гибели мужчины не сообщается

В Новосибирской области простились с разведчиком Семеном Лазаревым

В Сузунском районе простились с местным жителем Семеном Лазаревым. Мужчина погиб в зоне СВО.

Семен Лазарев родился в селе Битки. Окончил Сибирский государственный университет геосистем и технологий по специальности «прикладная геодезия», работал помощником геодезиста. Проходил службу в армии по контракту в качестве разведчика.

«29 октября при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в результате ранения на территории Донецкой Народной Республики в районе Авдеевки погиб наш земляк Семен Сергеевич Лазарев», — сообщается в паблике администрации Сузунского района в социальной сети «ВКонтакте».

В зоне СВО мужчина служил разведчиком разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты мотострелкового полка Центрального военного округа. Был посмертно награжден орденом Мужества.

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#Новосибирск#Погиб#Похороны#Участник СВО#Зона СВО#Александр Ляхов
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