В Новосибирской области похоронили разведчика, погибшего на СВО

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Семен Лазарев родился в селе Битки. Окончил Сибирский государственный университет геосистем и технологий по специальности «прикладная геодезия», работал помощником геодезиста. Проходил службу в армии по контракту в качестве разведчика.
«29 октября при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в результате ранения на территории Донецкой Народной Республики в районе Авдеевки погиб наш земляк Семен Сергеевич Лазарев», — сообщается в паблике администрации Сузунского района в социальной сети «ВКонтакте».
В зоне СВО мужчина служил разведчиком разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты мотострелкового полка Центрального военного округа. Был посмертно награжден орденом Мужества.