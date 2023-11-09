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Яйца подорожали до 106 рублей в Новосибирской области

Яйца подорожали до 106 рублей в Новосибирской области

9 ноября 2023, 03:18
Фото: 1MI
Цены на яйца в Новосибирске продолжают расти и уже превысили отметку в 106 рублей за десяток.

В Новосибирске продолжают расти цены на куриные яйца. С начала года их стоимость увеличилась примерно до 106 рублей. При этом производство яиц снизилось за девять месяцев.

Фото: Новосибирскстат

Данные из Новосибирскстата показывают, цены на куриные яйца выросли за январь–сентябрь на 6,8%. Также подорожали следующие продукты: оливковое масло — на 4,7%, конфеты — на 4,5%, живая и охлажденная рыба — 4,1%, сливочное масло — на 3,7%, черный байховый чай — на 3,2%, хлеб — на 2,7%, водка — на 2,3%, соль — на 2,2%, сливочное мороженое — на 1,7%, сдобные булочные изделия — на 1,3%.

Также снизились цены на 1-3,9% на отечественный коньяк, муку, мед, торты, кисломолочные продукты, рыбное филе, сыры твердые, полутвердые и мягкие, молоко, сгущенное с сахаром, печенье, маргарин, мороженые креветки, молоко для детей, рыбные консервы в томатном соусе, творожные сырки, глазированные шоколадом. Подешевели и овощи и фрукты. Белокочанная капуста подешевела на 34,2%, морковь — на 31,8%, картофель — на 31,2%, репчатый лук — на 28,5%, свекла — на 27,5%, яблоки — на 10%. Подорожали свежие помидоры на 26,6%, огурцы — на 12,2%, бананы — на 19,7%.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Продукты#Статистика#Эмилия Губарева#Новосибирскстат#Яйца
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