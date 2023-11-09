Яйца подорожали до 106 рублей в Новосибирской области

Также снизились цены на 1-3,9% на отечественный коньяк, муку, мед, торты, кисломолочные продукты, рыбное филе, сыры твердые, полутвердые и мягкие, молоко, сгущенное с сахаром, печенье, маргарин, мороженые креветки, молоко для детей, рыбные консервы в томатном соусе, творожные сырки, глазированные шоколадом. Подешевели и овощи и фрукты. Белокочанная капуста подешевела на 34,2%, морковь — на 31,8%, картофель — на 31,2%, репчатый лук — на 28,5%, свекла — на 27,5%, яблоки — на 10%. Подорожали свежие помидоры на 26,6%, огурцы — на 12,2%, бананы — на 19,7%.