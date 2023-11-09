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Стала известна причина смерти эскортницы из Новосибирска Стеллы

Залил тело бетоном: названа причина смерти новосибирской эскортницы Стеллы

9 ноября 2023, 03:54
Фото: 1MI

Стала известна причина смерти эскортницы из Новосибирска Стеллы

В Новосибирске два года назад исчезла Екатерина Плотникова. Это событие создало настоящую шумиху в городе. Через пять месяцев ее тело нашли залитым в бетон неподалеку от поселка Рыбачий. Однако уголовное дело закрыли.

Екатерина переехала в Новосибирск в 2016 году. Знакомые описывали ее как добрую девушку, которая всегда помогала бездомным животным. Она работала в салоне красоты. Однако после исчезновения стало известно, что Екатерина тайно занималась эскорт-услугами. Она представлялась госпожой Стэллой на одном из сайтов.

Также у Екатерины был диабет, и она регулярно делала себе инъекции. Сразу после ее исчезновения, началось расследование уголовного дела по обвинению в убийстве. Скрытую деятельность женщины рассматривали как возможный мотив.

Однако на одном из допросов друг Екатерины, 36-летний мужчина, начал путаться в своих показаниях. В конце концов он признался, что однажды пришел к ней по работе и обнаружил, что она уже мертва. Он решил, что это может повлиять на его бизнес и репутацию, поэтому вывез тело девушки в овраг и залил его бетоном, пишет «КП-Новосибирск». Он надеялся, что это никто не обнаружит. Однако сам же признался во всем.

После его показаний дело по убийству закрыли. Другу девушки ничего не предъявили. Мать Екатерины верит следователям и считает, что смерть связана с ее диабетом.

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