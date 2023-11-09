Залил тело бетоном: названа причина смерти новосибирской эскортницы Стеллы

Однако на одном из допросов друг Екатерины, 36-летний мужчина, начал путаться в своих показаниях. В конце концов он признался, что однажды пришел к ней по работе и обнаружил, что она уже мертва. Он решил, что это может повлиять на его бизнес и репутацию, поэтому вывез тело девушки в овраг и залил его бетоном, пишет «КП-Новосибирск». Он надеялся, что это никто не обнаружит. Однако сам же признался во всем.