День полиции 2023 в России: ТОП-5 лучших песен и фильмов о сотрудниках МВД

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За время существования российских правоохранительных органов про них было написано множество песен — как серьезных, так и шуточных. Но 10 ноября стоит вспомнить самые лучшие из них, которым, вполне возможно, будут подпевать как молодые полицейские, так и ветераны органов внутренних дел.
После выхода на советские экраны телесериала «Следствие ведут знатоки» композиция авторства Марка Минкова и Анатолия Горохова стала неофициальным гимном милиции. Именно эта песня первой приходит на ум, когда хочешь поздравить товарища, беззаветно служащего народу и защищающего его от преступников. Первым исполнителем песни стал Вадим Мулерман.
Данная композиция впервые появилась на альбоме группы Любэ «Полустаночки» в 2000 году. Позже она стала ассоциироваться с сериалом «Убойная сила», где очень часто звучала на финальных титрах. В саундтрек спин-оффа «Улиц разбитых фонарей» попала еще одна песня коллектива Николая Расторгуева «Позови меня тихо по имени».
Песня авторства Бориса Терентьева и Игоря Шаферана впервые была исполнена известным певцом и актером Олегом Анофриевым в 1970 году. Также существует версия в исполнении ВИА «Лейся, песня». Композиция ни разу не прозвучала ни в одном из фильмов, вопреки различным YouTube-нарезкам. Тем не менее, она может послужить неплохой пропагандой полицейской службы.
Внесла свою лепту в пропаганду полицейской службы и современная эстрада. Известный поэт Илья Резник сочинил песню «Моя милиция», которую исполнял детский ансамбль «Непоседы».
Впервые песня авторства Владимира Шаинского прозвучала в фильме Игоря Вознесенского «Внимание, всем постам!», вышедшем на экраны в 1985 году. Исполнял ее известный актер Андрей Ростоцкий. Сейчас она может вызвать ностальгию у ветеранов полиции.
Фильмов про милицию и полицию производится просто неимоверное количество. Какие-то из них уже стали классикой, а какие-то заслуженно поставлены на полку. Atas. Info расскажет о наиболее популярных из них.
Первая серия культового проекта вышла в 1998 году и с тех пор герои сериала — капитан Дукалис, майор Соловец, «Мухомор» и другие — надолго прописались «в телевизоре». Если самые первые сезоны за авторством Владимира Бортко являлись «нуарными» и мрачными, то затем в них стали добавлять все больше юмора (за что поздние сезоны подвергались яростной критике). Сценарий многих из них написал Андрей Кивинов (Пименов), в конце 1990-х работавший начальником отдела по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Санкт-Петербурга. Последний сезон «Улиц разбитых фонарей» вышел в 2019 году.
Этот сериал стал своеобразным спин-оффом «Улиц разбитых фонарей», так как в начале первого сезона в нём был задействован ряд актеров проекта. Но с самого начала «Убойная сила» прославилась благодаря большему уровню комедийности и нарочитого гротеска (который позже уступил место «нуару»). Сценарий пяти сезонов (2000 — 2005) написал Андрей Кивинов.
Этот сериал 2007 года стал одним из самых успешных на российском телевидении. Одесский колорит (вплоть до суржика и пресловутой комедийности местных жителей), грамотное сочетание реалий того времени вперемешку с мифами (ликвидация одесских «авторитетов» по приказу маршала Жукова) и талантливая игра актеров принесли ему любовь зрителей.
Данный сериал успешно идет на канале «НТВ» с 2016 года. В нем обыгрывается фамилия героя и район Невского проспекта, где происходят события. Основной конфликт связан построен на сложном взаимодействии главного героя с сослуживцами и начальством, а также «контингентом».
Не менее успешный сериал «НТВ», шедший на телеканале с 2005 по 2018 годы. Основной конфликт на этот раз построен на необходимости выявлять преступников как в криминальной среде, так и среди силовиков.