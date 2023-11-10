День полиции 2023 в России: ТОП-5 лучших песен и фильмов о сотрудниках МВД

Первая серия культового проекта вышла в 1998 году и с тех пор герои сериала — капитан Дукалис, майор Соловец, «Мухомор» и другие — надолго прописались «в телевизоре». Если самые первые сезоны за авторством Владимира Бортко являлись «нуарными» и мрачными, то затем в них стали добавлять все больше юмора (за что поздние сезоны подвергались яростной критике). Сценарий многих из них написал Андрей Кивинов (Пименов), в конце 1990-х работавший начальником отдела по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Санкт-Петербурга. Последний сезон «Улиц разбитых фонарей» вышел в 2019 году.