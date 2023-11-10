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10 ноября стоит пересмотреть классику российских сериалов о полицейских

День полиции 2023 в России: ТОП-5 лучших песен и фильмов о сотрудниках МВД

10 ноября 2023, 00:47
Фото: Кино-Театр.Ru
10 ноября стоит пересмотреть классику российских сериалов о полицейских
10 ноября в России День сотрудника органов внутренних дел. Праздник получил такое название 13 октября 2011 года по указу президента Дмитрия Медведева, раньше он назывался День милиции. Поздравления сегодня принимают сотрудники полиции. Какие песни и фильмы лучше посмотреть — в материале Atas.Info.

ТОП-5 лучших песен про полицию

За время существования российских правоохранительных органов про них было написано множество песен — как серьезных, так и шуточных. Но 10 ноября стоит вспомнить самые лучшие из них, которым, вполне возможно, будут подпевать как молодые полицейские, так и ветераны органов внутренних дел.

№1 «Наша служба и опасна, и трудна»

После выхода на советские экраны телесериала «Следствие ведут знатоки» композиция авторства Марка Минкова и Анатолия Горохова стала неофициальным гимном милиции. Именно эта песня первой приходит на ум, когда хочешь поздравить товарища, беззаветно служащего народу и защищающего его от преступников. Первым исполнителем песни стал Вадим Мулерман.

№2 «Прорвемся (Опера)»

Данная композиция впервые появилась на альбоме группы Любэ «Полустаночки» в 2000 году. Позже она стала ассоциироваться с сериалом «Убойная сила», где очень часто звучала на финальных титрах. В саундтрек спин-оффа «Улиц разбитых фонарей» попала еще одна песня коллектива Николая Расторгуева «Позови меня тихо по имени».

№3 «А я в милиции служу»

Песня авторства Бориса Терентьева и Игоря Шаферана впервые была исполнена известным певцом и актером Олегом Анофриевым в 1970 году. Также существует версия в исполнении ВИА «Лейся, песня». Композиция ни разу не прозвучала ни в одном из фильмов, вопреки различным YouTube-нарезкам. Тем не менее, она может послужить неплохой пропагандой полицейской службы.

№4 «Моя милиция»

Внесла свою лепту в пропаганду полицейской службы и современная эстрада. Известный поэт Илья Резник сочинил песню «Моя милиция», которую исполнял детский ансамбль «Непоседы».

№5 «Мы не боги»

Впервые песня авторства Владимира Шаинского прозвучала в фильме Игоря Вознесенского «Внимание, всем постам!», вышедшем на экраны в 1985 году. Исполнял ее известный актер Андрей Ростоцкий. Сейчас она может вызвать ностальгию у ветеранов полиции.

ТОП-5 фильмов про полицию

Фильмов про милицию и полицию производится просто неимоверное количество. Какие-то из них уже стали классикой, а какие-то заслуженно поставлены на полку. Atas. Info расскажет о наиболее популярных из них.

№1 «Улицы разбитых фонарей»

Первая серия культового проекта вышла в 1998 году и с тех пор герои сериала — капитан Дукалис, майор Соловец, «Мухомор» и другие — надолго прописались «в телевизоре». Если самые первые сезоны за авторством Владимира Бортко являлись «нуарными» и мрачными, то затем в них стали добавлять все больше юмора (за что поздние сезоны подвергались яростной критике). Сценарий многих из них написал Андрей Кивинов (Пименов), в конце 1990-х работавший начальником отдела по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Санкт-Петербурга. Последний сезон «Улиц разбитых фонарей» вышел в 2019 году.

№2 «Убойная сила»

Этот сериал стал своеобразным спин-оффом «Улиц разбитых фонарей», так как в начале первого сезона в нём был задействован ряд актеров проекта. Но с самого начала «Убойная сила» прославилась благодаря большему уровню комедийности и нарочитого гротеска (который позже уступил место «нуару»). Сценарий пяти сезонов (2000 — 2005) написал Андрей Кивинов.

№3 Ликвидация

Этот сериал 2007 года стал одним из самых успешных на российском телевидении. Одесский колорит (вплоть до суржика и пресловутой комедийности местных жителей), грамотное сочетание реалий того времени вперемешку с мифами (ликвидация одесских «авторитетов» по приказу маршала Жукова) и талантливая игра актеров принесли ему любовь зрителей.

№4 Невский

Данный сериал успешно идет на канале «НТВ» с 2016 года. В нем обыгрывается фамилия героя и район Невского проспекта, где происходят события. Основной конфликт связан построен на сложном взаимодействии главного героя с сослуживцами и начальством, а также «контингентом».

№5 Ментовские войны

Не менее успешный сериал «НТВ», шедший на телеканале с 2005 по 2018 годы. Основной конфликт на этот раз построен на необходимости выявлять преступников как в криминальной среде, так и среди силовиков.

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