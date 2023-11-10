Экс-глава пресс-службы Локтя Роговский стал главой Новосибирской федерации футбола

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Артем Роговский сменил на посту исполнительного директора федерации Андрей Перлова, который занимал эту должность семь лет. Сам Артем Роговский также известен как экс-заместитель главы Первомайского района Новосибирска, спортивный журналист и ведущий на радио «Городская волна».
«Футбол мне хорошо знаком и как игроку, и как тренеру, и как организатору спортивных мероприятий. Есть понимание, как развивать новосибирский футбол и повысить ее привлекательность», — рассказал Артем Роговский Om1.ru.
Сейчас Артем Роговский намерен посетить районы Новосибирской области на предмет развития футбола.