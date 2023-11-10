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Артем Роговский стал главой футбольной федерации

Экс-глава пресс-службы Локтя Роговский стал главой Новосибирской федерации футбола

10 ноября 2023, 13:10
Фото: ВК / Личная страница Артема Роговского
Артем Роговский стал главой футбольной федерации

Новосибирскую федерацию футбола возглавил Артем Роговский

В федерации футбола Новосибирской области сменился руководитель. Им стал бывший пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя Артем Роговский.

Артем Роговский сменил на посту исполнительного директора федерации Андрей Перлова, который занимал эту должность семь лет. Сам Артем Роговский также известен как экс-заместитель главы Первомайского района Новосибирска, спортивный журналист и ведущий на радио «Городская волна».

«Футбол мне хорошо знаком и как игроку, и как тренеру, и как организатору спортивных мероприятий. Есть понимание, как развивать новосибирский футбол и повысить ее привлекательность», — рассказал Артем Роговский Om1.ru.

Сейчас Артем Роговский намерен посетить районы Новосибирской области на предмет развития футбола.

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#Спорт#Новосибирск#Назначение#Футбол#Анатолий Локоть#Александр Ляхов
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