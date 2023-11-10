Экс-глава пресс-службы Локтя Роговский стал главой Новосибирской федерации футбола

Артем Роговский сменил на посту исполнительного директора федерации Андрей Перлова, который занимал эту должность семь лет. Сам Артем Роговский также известен как экс-заместитель главы Первомайского района Новосибирска, спортивный журналист и ведущий на радио «Городская волна».