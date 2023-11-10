Из-за сброса воды на Новосибирской ГЭС может полностью затопить острова

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Как предупреждают гидрологи, уровень воды в Оби уже поднялся на 47 сантиметров. Увеличенные сбросы будут продолжаться до 13 ноября.
Сейчас уровень воды в Оби в черте Новосибирска составляет 92, 34 метра по Балтийской системе высот. Новосибирцам не советуют посещать острова в акватории Оби из-за их возможного подтопления.
Напомним, что до наступления зимних холодов Новосибирскую ГЭС посетил с визитом соболь.