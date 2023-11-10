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Уровень воды Новосибирской ГЭС поднимется

Из-за сброса воды на Новосибирской ГЭС может полностью затопить острова

10 ноября 2023, 12:40
Фото: wikipedia.org
Уровень воды Новосибирской ГЭС поднимется

В Новосибирской области подъем уровня воды в Оби грозит затоплением островов

Новосибирская ГЭС меняет режим работы. Сбросы воды увеличатся до двух тысяч кубометров в секунду. Из-за этого может затопить острова в акватории Оби.

Как предупреждают гидрологи, уровень воды в Оби уже поднялся на 47 сантиметров. Увеличенные сбросы будут продолжаться до 13 ноября.

Сейчас уровень воды в Оби в черте Новосибирска составляет 92, 34 метра по Балтийской системе высот. Новосибирцам не советуют посещать острова в акватории Оби из-за их возможного подтопления.

Напомним, что до наступления зимних холодов Новосибирскую ГЭС посетил с визитом соболь.

Новосибирскую ГЭС проинспектировал на наличие рыбы соболь
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#Новосибирск#Новосибирская ГЭС#Александр Ляхов#Река Обь#Подтопление
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