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Кондитеры испекут гигантский пряник в виде вокзала Новосибирск-Главный

Кондитеры испекут гигантский пряник в виде вокзала Новосибирск-Главный

10 ноября 2023, 05:31
Фото: Валентина Заворотнюк / nsknews.info
Восемь кондитеров из Новосибирска планируют испечь гигантский пряник в виде вокзала Новосибирск-Главный, для этого им понадобится 8 кг муки, 1,5 кг масла и других продуктов.

Кондитеры создадут огромный пряник в форме вокзала «Новосибирск-Главный». Уменьшенную копию основного здания вокзала начнут создавать в рамках VIII международного фестиваля, тема которого «путешествия по России».

Для создания пряничного вокзала был выбран макет Новосибирского-Главного вокзала из выставочного центра по сохранению исторического наследия Западно-Сибирской железной дороги. Они сфотографировали прототип со всех ракурсов и взяли его размеры.

Сладкая композиция будет иметь высоту 20 сантиметров, а площадь метр. Ее будут собирать рядом с макетом на специальном поддоне. В работе над проектом будут задействованы восемь мастеров-кондитеров и студенты кулинарного техникума.

Для создания этой сладкой мастерской понадобится 8 килограммов муки, 1,5 килограмма масла, 6 килограммов сахара, 30 яиц, 1 килограмм карамели и 5 килограммов глазури, сообщают «Новосибирские новости».

Фото: Валентина Заворотнюк / nsknews.info

«И мы не будем экономить на продуктах — как выяснилось в прошлом году, делать это нельзя. Мы попробовали заменить масло маргарином, в итоге выпекали оперный дважды: коржи с маргарином треснули. В этом году с отборными яйцами, 82-процентным маслом и хорошей мукой нам помогли магазин фермерских продуктов, специализированные магазины для кондитеров. На огромный пряник продуктов нужно немало. Уже выпекаем стены», — рассказала Валентина Заворотнюк.

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#Новосибирск#Вокзал#Эмилия Губарева#Кондитеры#Пряник
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