Кондитеры испекут гигантский пряник в виде вокзала Новосибирск-Главный

«И мы не будем экономить на продуктах — как выяснилось в прошлом году, делать это нельзя. Мы попробовали заменить масло маргарином, в итоге выпекали оперный дважды: коржи с маргарином треснули. В этом году с отборными яйцами, 82-процентным маслом и хорошей мукой нам помогли магазин фермерских продуктов, специализированные магазины для кондитеров. На огромный пряник продуктов нужно немало. Уже выпекаем стены», — рассказала Валентина Заворотнюк.