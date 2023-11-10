Кондитеры испекут гигантский пряник в виде вокзала Новосибирск-Главный

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:36
Кондитеры создадут огромный пряник в форме вокзала «Новосибирск-Главный». Уменьшенную копию основного здания вокзала начнут создавать в рамках VIII международного фестиваля, тема которого «путешествия по России».
Для создания пряничного вокзала был выбран макет Новосибирского-Главного вокзала из выставочного центра по сохранению исторического наследия Западно-Сибирской железной дороги. Они сфотографировали прототип со всех ракурсов и взяли его размеры.
Сладкая композиция будет иметь высоту 20 сантиметров, а площадь метр. Ее будут собирать рядом с макетом на специальном поддоне. В работе над проектом будут задействованы восемь мастеров-кондитеров и студенты кулинарного техникума.
Для создания этой сладкой мастерской понадобится 8 килограммов муки, 1,5 килограмма масла, 6 килограммов сахара, 30 яиц, 1 килограмм карамели и 5 килограммов глазури, сообщают «Новосибирские новости».
«И мы не будем экономить на продуктах — как выяснилось в прошлом году, делать это нельзя. Мы попробовали заменить масло маргарином, в итоге выпекали оперный дважды: коржи с маргарином треснули. В этом году с отборными яйцами, 82-процентным маслом и хорошей мукой нам помогли магазин фермерских продуктов, специализированные магазины для кондитеров. На огромный пряник продуктов нужно немало. Уже выпекаем стены», — рассказала Валентина Заворотнюк.