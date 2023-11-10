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Бобры не дают спокойно жить сельчанам

Новосибирских бобров-диверсантов обеспечат активной работой

10 ноября 2023, 06:35
Фото: Tekegram-канал Минприроды НСО
Бобры не дают спокойно жить сельчанам

В Новосибирской области бобрам-диверсантам создадут проблемы

В Искитимском районе семейство бобров активно угрожает местной инфраструктуре. В минувшие выходные животные даже умудрились обесточить два села. Активными зверьками заинтересовались в региональном Минприроды.

В связи с активностью бобров в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области прошло специальное совещание. На нем было принято решение загрузить грызунов работой по полной программе.

«Логичным решением проблемы было бы разрушение ранее созданных плотин и препятствование созданию новых. Это создаст фактор беспокойства», — подчеркнул глава министерства Евгений Шестернин.

Напомним, что в минувшие праздники из-за строительства плотины бобрами были обесточены два села в Искитимском районе.

В Новосибирской области бобры умудрились обесточить два села
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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Природа#Бобры#Минприроды#Евгений Шестернин#Александр Ляхов#Грызуны
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