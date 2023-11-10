Новосибирских бобров-диверсантов обеспечат активной работой

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В связи с активностью бобров в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области прошло специальное совещание. На нем было принято решение загрузить грызунов работой по полной программе.
«Логичным решением проблемы было бы разрушение ранее созданных плотин и препятствование созданию новых. Это создаст фактор беспокойства», — подчеркнул глава министерства Евгений Шестернин.
Напомним, что в минувшие праздники из-за строительства плотины бобрами были обесточены два села в Искитимском районе.