Новый оздоровительный комплекс с бассейном построят в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
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Updated Сегодня, 01:28
В Новосибирске планируется построить новый комплекс для физкультуры и оздоровления. Разрешение на строительство было выдано мэрией в начале ноября.
Комплекс будет включать в себя парковки и бассейн. Первая парковка будет рассчитана на 48 машин, а вторая — на 42. Планируется построить объект в несколько этапов, причем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном запланировано на последний этап работ. Площадь комплекса составит 8 217 квадратов, а его высота будет равна 16 метрам.
Новый комплекс будет расположен на улице Ватутина в Кировском районе, недалеко от остановки «Лыжная база». Срок действия разрешения от мэрии заканчивается в ноябре 2024 года.