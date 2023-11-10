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Новый оздоровительный комплекс с бассейном построят в Новосибирске

Новый оздоровительный комплекс с бассейном построят в Новосибирске

10 ноября 2023, 01:26
Фото: 1MI
На левом берегу Новосибирска планируется построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 8 217 квадратных метров.

В Новосибирске планируется построить новый комплекс для физкультуры и оздоровления. Разрешение на строительство было выдано мэрией в начале ноября.

Комплекс будет включать в себя парковки и бассейн. Первая парковка будет рассчитана на 48 машин, а вторая — на 42. Планируется построить объект в несколько этапов, причем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном запланировано на последний этап работ. Площадь комплекса составит 8 217 квадратов, а его высота будет равна 16 метрам.

Новый комплекс будет расположен на улице Ватутина в Кировском районе, недалеко от остановки «Лыжная база». Срок действия разрешения от мэрии заканчивается в ноябре 2024 года.

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#Общество#Новосибирск#Бассейн#Строительство#Мэрия#Застройщик#Эмилия Губарева
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