Новый оздоровительный комплекс с бассейном построят в Новосибирске

Комплекс будет включать в себя парковки и бассейн. Первая парковка будет рассчитана на 48 машин, а вторая — на 42. Планируется построить объект в несколько этапов, причем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном запланировано на последний этап работ. Площадь комплекса составит 8 217 квадратов, а его высота будет равна 16 метрам.