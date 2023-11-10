Общественностью региона одобрен проект бюджета Новосибирской области на 2024 год

Напомним, проект бюджета региона был одобрен Губернатором Андреем Травниковым на заседании Правительства 23 октября. В частности, глава региона подчеркнул, что приоритет первого порядка — это выполнение в полном объеме с индексацией всех социальных обязательств перед бюджетниками, второй приоритет — максимальное участие во всех национальных проектах и федеральных программах, реализуемых по поручению Президента Российской Федерации, третий — завершение всех начатых строек и больших ремонтов.



В публичных слушаниях приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков, исполняющий обязанности Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Владимир Карпов, члены Правительства региона, депутаты регионального парламента, представители муниципальных образований области, научного сообщества, общественности. Также на мероприятии был представлен прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.



С основным докладом выступил исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — министра финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. В частности, он отметил, что при составлении бюджета основывались не на консервативном, а на оптимистичном целевом сценарии социально-экономического развития региона. Говоря об основных параметрах основного финансового документа региона на 2024 год, Виталий Голубенко отметил, что доходная часть бюджета запланирована в размере порядка 280 млрд рублей. Отмечается рост собственных доходов, он предусматривается на более чем 29 млрд рублей, это 12,5% прироста к уровню нынешнего года.



Среди основных направлений, которым будет уделяться особое внимание в ближайшие 3 года: обеспечение конкурентоспособности зарплат работников бюджетной сферы, обеспечение всех необходимых выплат и компенсаций гражданам — получателям мер социальной поддержки, в том числе, социальная поддержка участников СВО, расходы дорожного фонда, расходы на транспортное обслуживание населения, обеспечение социального страхования населения. Кроме того, приоритетными направлениями Виталий Голубенко обозначил поддержку программ в сфере ЖКХ, дорожного сектора, строительство объектов социальной инфраструктуры, реализацию региональных проектов.



В ходе обсуждения проекта закона о бюджете депутатами, представителями общественности были высказаны рекомендации по дальнейшему усилению исполнения наказов избирателей, привлечению дополнительных ресурсов на реализацию программ газификации, обеспечения жителей чистой водой, вопросы ремонта и модернизации учреждений здравоохранения и образования в районах области, развития сельских территорий, обеспечения условий для закрепления квалифицированных специалистов на селе.



По итогам проведения публичных слушаний по проекту закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» будут приняты и направлены для обсуждения в профильном комитете Законодательного Собрания Новосибирской области соответствующие рекомендации.