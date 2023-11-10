Определены кандидаты на довыборы в горсовет Новосибирска: кто эти люди

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
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Updated Сегодня, 05:47
17 декабря в Новосибирске по двум округам будут проходить выборы депутатов городского совета в связи с лишением полномочий двух народных избранников. Изучаем списки официально зарегистрированных кандидатов, опубликованные на сайте избирательной комиссии Новосибирской области.
Ранее интересы избирателей здесь представляла Хельга Пирогова. Сейчас за ее место намерены побороться 6 человек.
Анастасия Андронова («Единая Россия») — ей 32 года, окончила частную Сибирскую академию финансов и банковского дела, депутат Заксобрания Новосибирской области, где занимает пост заместителя председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.
Елена Браун идет на выборы от партии «Новые люди», ей 56 лет. В 1990 году окончила Новосибирской государственный педагогический университет, сейчас на пенсии.
Дмитрий Грищенко выдвинут «Российская партией пенсионеров за социальную справедливость, ему 35 лет. Выпускник Томского государственного архитектурно-строительного университета, трудится генеральным директором в ООО „ИНТЭКС ГРУПП“.
Максим Егоров представляет КПРФ. Коммунисту на днях исполнится 43 года, он окончил Новосибирский государственный аграрный университет, работает на должности руководителя юридического отдела Новосибирской региональной общественной организации «Ассоциация Обманутых Дольщиков и Инвесторов».
Евгений Кобзев идет в горсовет от ЛДПР. 24-летний работает помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области, сведения о профессиональном образовании отсутствуют.
Андрей Щукин, представитель партии «Коммунистическая партия Коммунисты России». Родился в 1968 году, в 2005 году получил диплом московской Академии труда и социальных отношений, в 2010 окончил Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова. В качестве основного рода занятий указана деятельность на посту первого секретаря комитета регионального отделения партии.
Ранее интересы избирателей здесь представлял Сергей Бойко*. На его место претендуют 8 человек.
Александр Баев, выдвинут региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». До пенсионного возраста кандидату 1980 года рождения еще далеко. В 2002 году он получил диплом в Сибирском университета потребительской кооперации, сейчас работает директором в ООО «Азимут».
Александр Быковский представляет интересы «Единой России». Ему 36 лет, в текущем году кандидат получил высшее образование в Сибирской университете потребительской кооперации. В настоящий момент занимает пост заместителя руководителя общественно полезного благотворительного фонда «К победе вместе».
Руслан Дудин, 36-летний представитель партии «Новые люди». Сведения о профессиональном образовании у него отсутствуют, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Александр Липаткин, представитель регионального отделения партии «Коммунистическая партия коммунисты России». Самый возрастной кандидат, ему 58 лет. Закончил военную академию им. Фрунзе, доцент кафедры в Новосибирском высшем военном командном училище.
Павел Подкользин, выдвиженец партии «Справедливая Россия — Патриоты за правду». Родился в 1985 году, окончил негосударственный Новосибирский гуманитраный институт, зарегистрирован в качестве самозанятого.
Владислав Рыжов, ЛДПР. В этом году ему исполнилось 19 лет, студент Новосибирского государственного педагогического университета.
Сергей Сухоруков, выдвинут КПРФ, 47 лет. Выпускник Сибирской академии государственной службы, занимает пост советника начальника Новосибирского метрополитена.
Александр Толкачев, 29-летний самовыдвиженец. Окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления, работает заместителем директора ООО «СтройКапиталИнвест».
40 округ:
Дмитрий Дамаев, самовыдвиженец. 43-летний обладатель двух дипломов о высшем образовании (оба получены в НГТУ) работает коммерческим директором в ООО «Компания Джокер».
Александр Емельянов, самовыдвиженец. Ему 40 лет, окончил Томский политехнический университет, занимает должность руководителя группы в АО «Страховое общество газовой промышленности».
Петр Копылов был выдвинут партией «Яблоко». У несостоявшегося 36-летнего кандидата два высших образования (НГТУ и Новосибирский государственный университет экономики и управления), он работает директором ООО «Опытно-конструкторская студия инновационного дизайна „Гек и Чук“.
Екатерина Терещенко, самовыдвижение, соратница действующих депутатов горсовета от «Коалиции 20202». Девушке 25 лет, в прошлом года она получила диплом Новосибирского государственного педагогического университета. Зарегистрирована в качестве самозанятой.
49 округ:
Андрей Везнер, самовыдвиженец. 52-летний мужчина в 1996 году получил диплом Новосибирского государственного педагогического университета, возглавляет общественно полезный фонд «Фонд содействия образованию».
Максим Новиков, представитель «Яблока». 20-летний начинающий политик в прошлом году окончил Новосибирской торгово-экономический колледж, сейчас является студентом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Михаил Рязанцев, самовыдвиженец, соратник действующих депутатов горсовета от «Коалиции 2020». Ему 31 год, выпускник Новосибирского государственного университета экономики и управления. Работает помощником депутата горсовета Новосибирска.
Евгений Шамро, так же самовыдвиженец. Получил диплом Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», самозанятый.
17 декабря в регионе пройдет несколько кампаний по дополнительным выборам в органы местного самоуправления. Как было сказано выше, в Новосибирске на двух округах будут выбирать депутатов в городской совет.
В Венгеровском районе состоятся дополнительные выборы депутата Совета депутатов Венгеровского района по одномандатному избирательному округу № 25.
Жителям Сузуна предстоит сделать выбор из кандидатов в депутаты поселкового совета по многомандатному избирательному округу № 1.
Выборы в горсовет по одномандатному избирательному округу № 13 пройдут в Бердске.
*) — внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.