Определены кандидаты на довыборы в горсовет Новосибирска: кто эти люди

Александр Баев, выдвинут региональным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». До пенсионного возраста кандидату 1980 года рождения еще далеко. В 2002 году он получил диплом в Сибирском университета потребительской кооперации, сейчас работает директором в ООО «Азимут».